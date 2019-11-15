外交部駐港公署：習近平指香港激進暴力行為嚴重挑嚴「一國兩制」

國家主席習近平出席巴西舉行的金磚國家領導人第十一次會晤，就當前香港局勢表明中國政府的立場。

外交部駐港特派員公署發出文稿，習近平在巴西表示，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。

堅定支持香港警方嚴正執法

習近平表示，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。中央政府將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪份子。

習又指，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

港澳辦：發出了中央對香港止暴制亂工作的最強音

國務院港澳辦發言人楊光表示，習近平講話「發出了中央政府對香港止暴制亂工作的最強音，『句句千鈞，振聾發聵』」。

楊光表示，習近平的講話，深刻指出了激進暴力犯罪活動的嚴重危害和實質，明確宣示了中央政府對香港局勢的基本立場和態度，明確提出了當前最緊迫的任務，為穩定香港局勢指明了方向和路徑。

楊光指這一重要講話是對林鄭月娥領導的特區政府有的強有力支持、對廣大市民的巨大鼓舞、對激進暴亂份子及其幕後支持勢力的嚴厲警告。