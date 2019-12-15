貧窮人口140萬創新高　張建宗：數字未反映政府扶貧成效

政府上周五（13日）發表《2018年香港貧窮情況報告》，貧窮人口高達140.6萬人，貧窮率則高達20.4%。政務司司長張建宗今(15日)發表網誌，指貧窮數字「有局限」，因為變化不單受政策介入影響，亦可能受經濟情況、整體就業收入及人口結構轉變等左右，強調「扶貧工作是細水長流，停不了」，政府有決心、有理念及有策略地紓緩貧窮問題。

根據政府最新數字，在政策介入前香港貧窮人口達140.6萬人，貧窮率20.4%。而政策介入後，貧窮人口及貧窮率分別為102.4萬人及14.9%，張建宗認為扶貧政策成功令38萬人脫貧，貧窮率降低5.5個百分點，但承認整體貧窮數字仍「輕微上升」。

他提到，除恆常現金項目外，政府為基層市民提供各種非恆常現金及非現金福利(主要是公屋政策)，而2018年的非恆常現金項目把政策介入後的貧窮人口減至91.3萬人，貧窮率降至13.3%，在計及非現金福利後，貧窮人口降至73萬人，貧窮率跌至10.6%，反映公屋在扶貧方面擔當重要角色。

貧窮數字「有局限」

他認為，有人會問為何政府加大扶貧力度，但貧窮數字卻仍然呈上升趨勢。張建宗解釋，貧窮數字的變動不單受政策介入所影響，亦是眾多影響因素互動下的綜合結果，包括經濟情況、整體就業收入的變化，以及人口結構轉變等。張建宗稱，2018年長者人口的增幅為4.3%，高於過去十年的平均增長，而長者佔整體人口比例亦高達16.9%，遠高於2009年的12.5%。他直指，人口高齡化的結構性轉變，對整體貧窮數字構成上升壓力。

張建宗提到，「貧窮線」單以住戶收入為指標，不計算資產，故一些「低收入、但擁有一定資產」的人士，例如退休長者較容易被界定為貧窮。他又說，2018年居於非綜援住戶的貧窮長者當中(佔整體貧窮長者89.2%)，逾八成沒有經濟需要。

張建宗又指，部分一次性利民紓困措施，包括長者醫療券、長者及「兩蚊乘車計劃」等措施，都不包括在貧窮線分析框架內，但這些項目確實為基層家庭提供實質支援，認為貧窮數字未能全面反映政府整體扶貧工作的實際成效。

張：扶分工作是細水長流

他指，扶貧工作是細水長流，停不了，政府有決心、有理念及有策略地紓緩貧窮問題。政府會繼續檢視及探討各援助項目的進度和成效，達致防貧及扶貧。

18區貧窮人口狀況：