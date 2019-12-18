【DQ覆核】湯家驊：選舉呈請要自行考慮政治後果　處理時間可改善

前立法會議員區諾軒、范國威因終審法院拒批上訴許可而喪失議員資格。兩人今日（18日）出席港台節目《千禧年代》期間，再次批評政府運用行政權力DQ候選人，程序失誤要由當選人來承受後果。范國威批評，政府多次以政治立場DQ參選人，是犯下嚴重的政治判斷錯誤，如果日後立法會換屆選舉再有類似情況發生，隨時導致立法會空轉。 行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，選舉呈請如果勝訴，是必然會導致當選無效。如果被DQ的參選人認為當選者和自己理念相同，應考慮的是，是否還進行呈請。他認為，選舉呈請耗時太久，令有最終裁決的日子和會期完結的時間太接近，需要改善。

區諾軒和范國威出席電台節目回應DQ覆核。（資料圖片/羅家晴攝）

范國威表示，對於終院的決定只能表示無奈接受，認為事件源於政府「僭建」政治篩選。他認同被DQ者要尋求公義，但目前制度下，如認為參選權被不合理剝奪，只能通過選舉呈請，從而令整個選舉被宣佈無效。不過奇怪之處是，即使確認政府程序失當，反而會令當選者也受到懲罰。范國威認為，法庭狹窄地理解一些原則，只看選舉是否不恰當地進行，未有顧及制度上的問題。

他又指，今次判決隱含一個危機，就是選舉呈請會導致整個選舉無效，一旦日後參選人在選舉前被DQ，選舉後參選人提呈請，或會導致一個大選區多個議席隨時被宣告無效，令立法會空轉。

區諾軒提到，呈請本身的目的只是挑戰政府的行政錯誤。他提到香港眾志周庭和自己屬同一個陣營，本身希望法院釐清，政府失誤是否要作為同陣營的他去負上責任，可惜終院不認為這是可接納的上訴根據。

區諾軒認為，相信不少市民會對結果失望，建制派如去年九龍西補選勝出的陳凱欣亦要面對同樣問題。當議員因為這種原因喪失議席，隨時又要重選，區諾軒指這「一啲都唔好玩」，只會浪費公帑，政府需要作出檢討。

區諾軒是代被DQ的周庭（左）出選。（資料圖片）

區諾軒：不會強求補選 如有會「為香港人而戰」

本屆立法會會期明年9月底完結，兩個出缺議席會否補選成為焦點。區諾軒指，現時不論泛民、建制還是政府，對補選都有保留。法例上選管會有責任在議席出缺時舉行補選，但以上次經驗，政府在2017年12月6日刊憲出缺，2018年3月11日補選。按這個例子，如在1月初刊憲出缺，也要4月才有補選，新當選人只有約3個月議員做，是否值得用這個資源，社會需要思考。他指不會強求補選，但如果有，也會為香港人而戰。

范國威則指，多次DQ引來的補選，顯示公帑被不恰當使用，市民或會覺得「怎麼年年都有補選」。至於如有補選會否參加，要在新民主同盟黨內討論才有決定。他認為，補選亦可以視為「五大訴求」再一次的量化民意表達。

湯家驊指，選舉呈請成功必然會導致推翻選舉結果。（資料圖片）

湯家驊：提呈請者要自行考慮後果

湯家驊其後接受主持人電話訪問時，提到如果法庭容許呈請，唯一目的就是推翻選舉結果，除非法庭斷定有強烈證據顯示當事人即使參選也贏不了，但法庭一般不會這樣做。所以他認為，提呈請的人本身一定要接受呈請成功的後果，如果有政治考慮，怕同陣營的人失去議席，反而應考慮是否仍去提出選舉呈請。至於呈請針對的是當選人而不是行政程序不當的選舉主任，湯家驊指「醫生都有出錯啦」，認為選舉主任作為最前線要作重要判斷的人，也未必有法律背景並熟悉所有法律程序。

湯家驊提到，昨日有部分媒體引述他指不應該進行補選，他澄清並沒有這樣說，自己的意思是立法會明年10月1日將會換屆，而補選過後當選者最多能開3至4次會議，所以社會上會有相當不同的意見，關注公帑是否用得得宜。

被問到現時是否有制度漏洞，湯家驊認為現時最大的問題是選舉呈請最終判決的時間，太接近會期完結，令選管會是否安排補選方面出現矛盾。他指，現時制度是有改善空間，希望呈請過程快點完成。