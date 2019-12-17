【DQ覆核】區諾軒：選舉制度「瘋狂」　政府失誤由當選人承擔後果

香港眾志周庭及中大本土學社前召集人劉頴匡去年報名參選立法會補選，遭選舉主任取消參選資格，兩人其後提出選舉呈請，今年9月獲判勝訴，從補選中勝出的區諾軒及范國威被裁定「非妥為當選」。區及范先後向終審法院申請上訴許可，法院今日（17日）拒絕批出，兩人即時喪失立法會議員資格。 兩人其後於庭外回應裁決，區諾軒形容現時的選舉制度「瘋狂」，政府選舉主任的不當行為，最後要由當選者、選民來承受，他認為這制度漏洞需要填補。 范國威亦指出，今次選舉主任的錯誤行為，責任全在政府，不應由他和18萬新界東的選民承受。至於如果稍後還有補選，會否參與，他指未有最後決定。

區諾軒（左）、范國威（右）於庭外回應裁決。（朱棨新攝）

區諾軒：制度瘋狂 應堵塞漏洞

區諾軒指出，現時香港的選舉制度十分「瘋狂」，政府的行政失誤、行為不當，自己不用「找數」，卻要由當選者承擔後果，認為這並不應該。他提到，1995年的劉山青案，奠定要挑戰選舉主任的權力「冇得揀」，只有選舉呈請一途，不能循司法覆核。然而，參選人被DQ（被取消資格）後如想通過選舉呈請尋求公義，唯一的結果就是驅逐一名民意代表。

區諾軒認為，此例一開政府將更加有恃無恐，可以肆意DQ參選人，然後如果參選人不服提出呈請，又可能要再次DQ（取消資格）一名新當選人，他認為這是跨陣營都要面對的問題，建議法律界研究如何堵塞這個漏洞。

周庭去年就港島補選提出選舉呈請。（資料圖片）

范國威：與民主派合作「與有榮焉」

范國威指出，現時的選舉制度確實有漏洞，今次裁決意味過去接近兩年的議會生涯行人止步，對於這段時間可以和其他民主派議員合作，感到「與有榮焉」。不過他指出，這不會動搖他在民主運動上的決定，未來他和區諾軒崗位不同，但也會繼續在反修例運動上作出貢獻。他又特別感謝區諾軒在剛過去的區議會選舉前後，自己沒有參選也無私地將經驗分享給新人。

范國威又指，對裁決有所失望，是因為政府的失誤要由當選人承擔後果，又提到由於這是終審法院的裁決，法律程序上可以做的已做完。至於如果有補選會否參與，他表示考慮中但未有最終決定。范國威又指，現時最迫切要考慮的問題，是如何處理議員辦公室關閉、員工有否得到妥善保障等。

劉穎匡對裁決表示歡迎。（資料圖片）

劉頴匡：歡迎裁決 對兩民主派失議席感可惜

就新界東選舉結果提出呈請的劉頴匡對裁決表示歡迎，因判決確立了選舉主任的非法決定，會令選舉無效的原則。他認為這條原則十分重要，因為雖然今次這場選舉當選人為民主派，但亦會有更多「不合法選舉」會由建制派得益，如九龍西的陳凱欣。他呼籲選舉主任日後停止政治篩選候選人，否則一旦再有選舉呈請得直，只會引發更大憲制危機。

劉頴匡又指，雖然這場選舉呈請以確立選舉無效告終，但本土派未來是否能奪回失去的政治權利，他仍感十分渺茫，認為港人仍然需要為真正民主制度而抗爭到底。

對於兩名民主派議員失去議席，劉頴匡表示深感可惜。他讚揚區諾軒和范國威在抗爭運動期間付出甚多，特別是區諾軒議員以往不論在遊行集會以至前線衝突中都很幫得上忙。他深信，即使角色有改變，兩位仍然會繼續在民主抗爭上與港人共同進退，並祝願兩位能在將來沒有DQ的合法選舉中重返議會。