公安港珠澳拘港人　湯家驊：三地三檢無剝奪司法管轄區設關口權力

一名港人日前經港珠澳大橋去澳門，於東人工島被內地公安扣查，外界關注有否違當初訂立的「三地三檢」原則。政府昨日（17日）表示，設檢查站的安排屬臨時性質，三地政府有各自的司法管轄權，否認抵觸「三地三檢」。 行政會議成員、資深大律師湯家驊指出，當日簽訂三地三檢相關協議，並無令中國內地放棄司法管轄權的行使，反而有提到尊重屬地司法管轄權。湯家驊指，這只是一個暫時性的措施，可能幾日就會完結，不會多加評論。 民主黨立法會議員涂謹申質疑，主要問題是有人主動在人工島設關卡並「無事無幹」對人採取行動，認為這已違反當初三地三檢協議簽訂時的承諾。

行政會議成員湯家驊認為，三地三檢無剝奪司法管轄地區設關口權力。（資料圖片）

湯家驊：暫時性措施 三地三檢不等同放棄司法管轄權

政府昨日發聲明指，三地政府有責任各自按其法律，在大橋上自己的屬地內執法及行使司法管轄權，而內地有關當局因應澳門回歸慶祝及國家領導人習近平訪澳，決定在本月10至22日在大橋東人工島珠海範圍設立安全檢查站，屬內地司法管轄範圍，港府不會亦不宜干預內地政府在其司法管轄範圍行使執法權。政府又指，有關檢查屬臨時性質，安排與《三地政府協議》中的「三地三檢」安排並無抵觸。

行政會議成員、資深大律師湯家驊在電台節目指，作為港人會尊重任何地方的司法管轄權，以及當地政府如何運用，不宜批評。他指，當日簽訂三地三檢相關協議，並無令中國內地放棄司法管轄權的行使，反而有提到尊重屬地司法管轄權。湯家驊又指，這只是一個暫時性的措施，可能幾日就會完結，不會多加評論。

被問到當事人原本不是前往內地，只是在過境期間被扣，湯家驊認為這情況在不同地方過境時都會出現，要經過移民部門才可出境。他指始終涉及的地點是屬於中國內地：「你進入呢個地方，就要接受佢個法律。」他又以機場候機室為例，如果該處出現打鬥、搶劫事件，香港警察也不會沒有權力處理，否則一出境就「冇法管」。

較早前有港人於港珠澳大橋人工島被內地公安扣留。（資料圖片）

涂謹申：「無事無幹」採取行動 違反承諾

涂謹申其後接受訪問回應指，不論是否臨時性質「無端端多咗個（檢查站），即係四檢啦」。他認為，大橋和相關的隧道只是通道，除非有人在過境期間做出明顯的犯法行為，否則「無事無幹」就對人採取行動，是違反當時承諾。

涂謹申又指，如果澳門政府認為國家主席習近平南下，要保護領導人，可以自行決定是否讓一些他們認為屬「黑名單」內的人士入境，不須再另行設關卡。他形容，香港近月社會「已經搞到滿城風雨」，再來一次這種事件，有港人被拉走，令人覺得內地當局「應承過唔算數，隨時改」，最後會影響整個國家信譽，並讓一些想從香港過境澳門的外地遊客卻步。

旅遊界立法會議員姚思榮則指，這些臨時檢查站的設立，事前旅遊業界並不知情，他認為「在理在法」上都是合理，但「在情」而言，政府應預先通知業界這種安排。至於出現這種事，會否擔心使用大橋的人數下降，姚思榮指這次扣留是個別事件，設檢查站也是臨時性，不會經常發生。