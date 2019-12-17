公安港珠澳大橋人工島拘港人　港府：臨時性質無抵觸三地三檢

一名香港市民上周五（13日）經港珠澳大橋前往澳門期間失聯，事後廣東省公安廳證實該男子涉走私被通輯，遂被邊檢人員帶走，事件引起大眾關注港珠澳大橋東人工島的司法管轄權問題。 香港政府今日（17日）發聲明，指據香港、廣東省和澳門三地政府在2010年簽訂協議，三地政府有責任各自按其法律，在大橋上自己的屬地內執法及行使司法管轄權，而內地有關當局因應澳門回歸慶祝及國家領導人習近平訪澳，決定在本月10至22日在大橋東人工島珠海範圍設立安全檢查站，屬內地司法管轄範圍，港府不會亦不宜干預內地政府在其司法管轄範圍行使執法權。 港府聲明強調，有關檢查屬臨時性質，安排與《三地政府協議》中的「三地三檢」安排並無抵觸。

港珠澳三地政府在屬地內執法

一名香港市民上周五（13日）經港珠澳大橋前往澳門期間失聯，昨日（16日）廣東省公安廳表示，上周五在港珠澳大橋安全檢查站查獲一名涉嫌潛逃7年的香港男子，稱他涉嫌作為在2012年8月組織粵港兩地貨車司機走私手機，被深圳機場海關緝私分局通緝，而珠海邊檢已將他移交辦案單位處理。

事件引起香港大眾關注，憂慮大橋上的司法管轄問題。港府今日發聲明指，據香港、廣東省和澳門政府於2010年簽訂的《港珠澳大橋建設、營運、維護和管理三地政府協議》，當中第二條確立了「適用屬地法律原則」，即港珠澳三地政府有責任各自按其法律，在大橋上自己的屬地內進行執法及行使司法管轄權，以確保在大橋上任何範圍均不會出現法律真空，同時確保此跨境基建之保安及行車安全。

港府 ：習近平訪澳 內地加強大橋保安

港府又表示，據了解，因應澳門回歸20周年慶祝活動及國家領導人習近平訪澳，內地當局決定加強港珠澳大橋的保安風險管理，於本月10日至22日期間在大橋東人工島設立安全檢查站，聲明強調，該部分位於珠海範圍，屬內地司法管轄範圍，「香港特區政府不會亦不宜干預內地政府於其司法管轄範圍行使執法權，正如內地及澳門政府均不會干預香港特區政府於香港特區範圍內的執法事宜。」

港府聲明又指，有關安排與《三地政府協議》中的「三地三檢」安排並無抵觸，內地公安機關在大橋東人工島設立的安全檢查屬臨時性質，並非取代原有出入境口岸。