民主派動議調查6.12金鐘衝突　三議案同遭否決

立法會今日（19日）續辯論3名民主派立法會議員要求根據《立法會(權力及特權)條例》動議成立專責委員會，調查「6.12」在立法會外一帶發生的示威衝突事件。 不少民主派議員批評，政府沒有及時撤回修例，同時誤判形勢，導致往後的示威衝突發生。民主黨林卓廷強調，市民包圍立法會是「官逼民反」，因政府未有懸崖勒馬令香港付出沉重代價。 建制派議員則指，612當天是暴徒包圍立法會，又稱當日示威者用磚頭、鐵枝攻擊警方，強調警方使用的武力克制。民建聯周浩鼎表示，6月12日是「揭開香港黑色暴力的序幕」，批評黑色暴力嚴重威脅市民的安全，導致現時面臨經濟停頓。 最終立法會在下午表決3項相關動議，但未獲足夠支持，遭到否決。

林卓廷：市民包圍立會是「官逼民反」

民主黨林卓廷稱，6月9日有一百萬名市民遊行反修例，惟政府當晚仍發聲明指6月12日會照常進行二讀，結果導致大批市民包圍立法會，他稱自己當日與其他民主派議員在現場希望調停，卻遭警方噴胡椒水，他強調包圍立會是「官逼民反」，因政府未有懸崖勒馬，警方濫用武力，令香港付出沉重代價。

鄭松泰贊成有關動議，他認為612當天原本仍照常召開會議是梁君彥的問題，又指建制派當日到底身在何方，他強調若他們如此支持修例就應該通宵留守。鄭松泰亦提及，當日有一位老師離開現場時跌倒頭部落地，原以為沒事，怎料該老師在十月有一天醒來發現無法說話，經檢查後發現腦有瘀血。

6月12日上午情況↓

+ 33 + 32 + 31

周浩鼎：612是揭開香港黑色暴力的序幕

陸頌雄稱，6月12日明顯是「暴徒包圍立法會」，現時香港的失業率上升，飲食界損失最慘重，他指「攬炒論」即將會實現，批評不少年輕人被煽動，而民主派則從中獲取豐厚的政治紅利。陸頌雄又稱示威者只有三招，就是暴力、謊言及用謊言包暴力，批評他們在612中以用磚頭、雨傘等攻擊警方，強調警方使用的武力已非常克制。

周浩鼎表示，6月12日是「揭開香港黑色暴力的序幕」，強調當日示威者用地磚丟向警方，是絕對暴力的行為。他稱過去半年，有483名警員被硬物攻擊及遭灼傷等情況，批評黑色暴力嚴重威脅市民的安全，導致現時面臨經濟停頓。他認為應該要就過去半年事件作整體檢討，而非只針對警方，他指政府已決定成立檢討委員會，認為應該在委員會展開討論。

三議案同遭否決

立法會於下午3時許，先後表決3項相關動議。民主黨尹兆堅動議根據《立法會(權力及特權)條例》成立專責委員會，調查「6.12」中行政長官、相關司局級官員及警方的角色、把上述示威定性為暴動的過程，最終議案在地區直選以14票贊成、15票反對，及在功能組別以9票贊成、17票反對及2票棄權，議案被否決，監警會副主席易志明和謝偉銓投下棄權票。

公民黨譚文豪動議根據《立法會(權力及特權)條例》成立專責委員會，調查「6.12」警方的執法行動，包括指警方涉嫌違反警例並在執行職務時濫權，議案在地區直選以14票贊成、15票反對，及在功能組別以9票贊成、18票反對及3票棄權，議案被否決，易志明、張華峰、謝偉銓投下棄權票。

公民黨郭家麒動議根據《基本法》73條就「6.12」傳召警務處處長到立法會作證和提供證據，議案在地區直選以14票贊成、16票反對，及在功能組別以9票贊成、18票反對及3票棄權，議案被否決，易志明、張華峰、謝偉銓投下棄權票。

立法會主席梁君彥在表決後宣布休會，明年1月8日復會，他表示希望議員在假期放下工作，多伴家人，又希望香港人可渡過一個平安的聖誕節和新年。

6月12日中午情況↓

+ 36 + 35 + 34

6月12日下午情況↓

+ 31 + 30 + 29

6月12日中環晚上情況↓