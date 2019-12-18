【立法會．直播】泛民動議查612事件　郭家麒稱警隊「亞洲最X佳」

反修例風暴中，首場嚴重暴力衝突是6月12日在立法會外發生，包括多宗爭議事件，如中信大廈圍困事件、記者遇襲、催淚彈射頭等。 立法會今日（18日）召開大會，3名民主派議員尹兆堅、譚文豪及郭家麒分別提出議案，要求根據《立法會(權力及特權)條例》動議委任專責委員，調查6.12事件。 尹兆堅指，警方當日大量使用不必要武力，在「暴動」說法上，政府亦「巴黎鐵塔反轉再反轉」，說法反覆，在整個修例爭議中亦無視民意。郭家麒則批評警方的行為不專業，妄稱自己為「亞洲最佳警察」，其實應多加一字，是「亞洲最X佳警察」。 保安局局長李家超重申，當日的示威者使用「危險武器」攻擊警務人員，有必要使用武力。他又指動議屬不必要，希望議員反對。

尹兆堅：調查6.12只是開端

立法會主席梁君彥將3人的動議合併辯論。尹兆堅指出，反修例事件中，政府和警方的所作所為有太多爭議事件，如7.21元朗襲擊、8.31太子站案件等，調查是希望就事件中的政治、法律責任作追究，調查6.12動議是為調查揭開追究序幕，其他大型事件的調查動議陸續有來。

尹兆堅指，警察當日多次使用過多武力，如將和平、有不反對通知書的集會人士，圍困至中信大廈並射催淚彈，幾乎釀成人踩人；他與其他民主派議員上前理論時被威嚇拘捕及近距離噴椒。他又批評，政府和警方對暴動說法是「巴黎鐵塔反轉再反轉」，說法前後不一；前線警員亦多次向外媒記者發動攻擊，質問「呢度盧旺達定索馬里呀？」

尹兆堅又引述特首林鄭月娥fb專頁，提到她指網上有很多謠言需要澄清，例如8.31的打死人傳言，但偏偏沒有提6.12事件，形容她是「鬼拍後尾枕」，自知6.12事件有問題。

公民黨立法會議員譚文豪。（資料圖片）

譚文豪：警方邏輯欠奉 目無法紀

譚文豪隨後指出，6.12至今警方使用過多武力，包括以警棍擊打運送清水的少年頭部、用盾擊打少女等，現時使用胡椒噴霧幾乎已和茶餐廳內的胡椒粉一樣常見，但完全沒有任何一位警員受到懲罰。他又指，監警會其後發表的報告，僅是「陳述事實」，沒有打算追究警員。譚文豪認為，6.12就是現時暴力事件的根源，因為警員以為任何作惡都可以毫無後果，之後的暴力行為變本加厲，屬「邏輯欠奉，目無法紀」，呼籲徹查6.12事件。

郭家麒指出，林鄭早前上京述職時提到香港警察「文明克制馳名世界」，聽後感到作嘔，又認為現時討論6.12算是「明日黃花」，因為暴力場面「個個星期都見到」。他批評，6月9日大遊行後政府沒有聽民意，試圖強行闖關二讀《逃犯條例》修訂，沒有理會港人的失望、悲傷。

他又批評，警察當日以極為粗俗的「記你老X」辱罵記者，又拒絕讓路予救護車通過，是「禽獸行為」，不配以「亞洲最佳警察」自居，而是「亞洲最X佳警察」（暗指粗口）。

李家超。（資料圖片）

李家超：動議沒有必要 警方要維護法紀

李家超回應時重申，政府過去多月已在不同場合詳細說明當日的事件，認為3個議案不必要，呼籲議員反對。他指，6.12早上8時開始，有示威者衝出主要幹道阻塞交通，堆放鐵馬、掘磚、設路障，情況下午3時惡化，有示威者衝擊警方防線，用「危險武器」攻擊警察，多次勸諭後暴力衝擊沒有停止，警方在「別無選擇」下使用武力。他強調，警方需要盡快回復公共安全，使用武力有嚴格指引，而且是必須。

他又指，動議中提及「暴動定性」，政府已解釋從來沒有為6.12「定性」，當時警務處處長只是以暴動形容部分人士的攻擊行為，這不影響日後檢控決定。他再次指出，指控需要基於證據，可循現行投訴機制投訴，又指警方重視和傳媒關係，需要互相理解、合作。

有關6.12當日入公立醫院作拘捕行動，李家超指警察有法定責任防止及偵查罪案，遇到可能涉及刑事罪的傷勢，或會主動介入；至於進入醫院的醫療系統，他否認指控，指非醫管局人士無權登入相關系統，警方亦不會阻礙治療。他最後提到，監警會正積極審視多場大型公眾活動，明年1月會公布階段性報告。

6月12日早上請況↓

+ 33 + 32 + 31

6月12日中午情況↓

+ 36 + 35 + 34

6月12日下午情況↓

+ 31 + 30 + 29

6月12日中環晚上情況↓