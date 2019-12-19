【澳門回歸20年】區錦新：拒港記者入境是莫須有　料有黑名單

國家主席習近平訪澳三日，出席澳門回歸20周年典禮，多名香港記者赴澳採訪時被拒入境。記協主席楊健興表示，難以理解為何澳門拒絕記者入境，形容為莫名其妙，情況令人擔心，認為澳門過度緊張，做法奇怪。 澳門立法會議員區錦新亦指，澳門當局以《內部保安綱要法》拒絕記者入境，是「莫須有」，打擊澳門形象。

習近平到訪澳門，當地加強保安措施。（路透社）

早前Now新聞台、香港電台、商台、無綫新聞、《南華早報》、《蘋果日報》都有記者被拒絕入境；另有港台記者被當地治安警察局人員檢查電話，之後查問兩個半小時後才獲放行入境。

楊健興今早（19日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，難以理解澳門為何拒絕記者入境，認為或設有拒入境名單。他質疑，如設有名單，究竟會因應哪些因素才可拒入境。

楊健興表示，難以理解澳門為何拒絕記者入境。（資料圖片）

澳門當局以記者從事危害澳門公共安全及秩序為由拒絕入境，楊健興認為，記者不可能以新聞機構身份，而危害澳門治安，直指當局的決定莫名其妙，令人擔心。他又質疑，難以憑記者的電話內容，就斷定危害社會安全。

楊健興認為，澳門當局極度緊張，做法奇怪，難以理解為何不歡迎香港記者，對事件極度遺憾，促請內地及澳門尊重新聞自由，並已向澳門政府發公開信。對於香港政府可如何協助記者，他坦言期望低，例如近月的示威衝突，政府都無法協助記者採訪。

澳門立法會議員區錦新指，國家主席習近平訪澳期間，澳門採取了過去20年都未見過的保安措施，包括輕軌氹仔線停駛，運油車禁止行駛等。他續稱，前兩日油站亦因此大排場龍，形容措施擾民。

對於本港記者被拒入境澳門採訪，區錦新指事件打擊澳門形象。他表示，過往亦有香港社運人士被拒入境，而近日非澳門居民被拒入境成為常態，習近平訪澳期間情況更嚴重。他續指，即使澳門居民入境時亦被留難，曾聽聞有最少兩宗個案涉澳門居民由香港返回澳門時，被調查數小時才獲放行，情況罕見。區估計澳門當局持有拒絕入境的黑名單。

對於有記者被澳門當局以《內部保安綱要法》拒絕入境，區錦新指，立法原意為針對國際恐怖組織和黑社會人士入境，惟現時用以拒絕記者入境，是「莫須有」。