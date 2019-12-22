劉兆佳料23條未來兩三年難上馬　中央仍有不同手段維護國家安全

國家主席習近平日前在澳門發表講話，高度評價澳門「發自內心地擁護一國兩制」。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習近平講話對對香港有啟示作用，但認為並非針對香港，而是為一國兩制訂立成功典範和基準。他認為中央對一國兩制的態度不會因香港問題而動搖，但強調中央不會沒有兩手準備，可能會通過不同途徑強化國家安全。

劉兆佳今日（22日）接受無綫節目《講清講楚》訪問時表示，習近平在澳門的講話，旨在駁斥外界對一國兩制並非好制度的批判，為這制度的實踐樹立「一國」準則，訂立成功的前提和基準。他認為中方對一國兩制仍然認同，不會因香港問題而動搖。

他坦言相比澳門，香港的對外關係比較複雜，因外部勢力在香港更活躍，香港人對社會主義有抵觸。他認為中央對香港要求不高，容許香港繼續實行原有的生活方式，但不能變成顛覆基地和分離基地。劉兆佳指，經過多年發展，中央發現香港仍然對內地有抵觸情緒，意慾挑戰中央權力，因此才有聲音提出用愛國教育舒緩情況，「但從中國看，愛國教育最重要的目的是讓港人了解一國兩制的現實基礎，要行之久遠，不能成為危害國家安全的地方……因此所謂國民教育，是從文化，國情出發，建立對民族的情懷。」

劉兆佳認為中央對一國兩制仍然認同，不會因香港問題而動搖。

料23條未來兩三年不會做

至於未來會否有普選，劉兆佳認為這是「有雞先或有蛋先」的問題，因港人認為有普選才能解決深層次矛盾，保障高度自治，但另一方面，中央卻意識到香港反共情緒仍然強硬，不承認共產黨長期執政的事實，並引入外部勢力爭取政治利益，因此難以放心容許普選。

劉兆佳認為，港府在未來兩三年不會推行23條立法，但不代表中央「不會有兩手準備」，強調中央仍有很多手段維護國家安全，例如把全國性法律引入香港、或是在社團條例、公安條例，直接向行政長官下達命令等等。

就當局會否成立獨立調查委員會，他認為中央不排除任何形式的調查，但他認為，未來很長時間香港仍然會有可能面對動亂威脅，如何維持治安防範動亂，維持警隊士氣是重中之重的任務，如果調查會對警隊構成打擊，相信中央和港府都不能接受。