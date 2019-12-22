【DQ覆核】陳家珮稱確立選舉主任權力「民主大躍進」　周庭批濫權

高等法院早前裁定香港眾志周庭和劉頴匡的選舉呈請得直，並裁定在311補選中勝出的區諾軒和范國威為「非妥為當選」，區諾軒和范國威分別向終審法院提出上訴，早前遭拒絕批出上訴許可，兩人即時被褫奪議員身分。 新民黨陳家珮、前立法會議員黃成智、周庭及范國威今（22日）出席港台節目《城市論壇》討論有關事件。陳家珮批評民主派輸打贏要，強調選舉呈請糾正現時漏洞，確立選舉主任的權力，亦令他們日後「好做咗」，對香港民主制度發展是一大躍進；周庭反駁對方不應以法治作擋箭牌，強調法律無法限制政府的濫權，「社會訂立法律制度時，無預到政府有一日會咁樣濫用權力DQ候選人。」

前立法會議員黃成智認為，不應以成本問題而決定是否補選，他建議建制派不派人出選，泛民亦不需初選，由區諾軒和范國威二人參選。（資料圖片/鄧倩螢攝）

范國威在節目中指，整件事的始作俑者是政府，因選舉主任只有行政權力，惟政府給予選舉主任政治篩選權，引發今次事件。他強調政府犯錯導致需再補選，應讓市民再有代議士的聲音。周庭認為補選必須要做，因兩名被DQ議員代表不少市民的聲音，若現時失去兩名民意代表，民主派監察政府亂用公帑撥款的聲音就更少。

前立法會議員黃成智認為，不應以成本問題決定是否補選，他建議建制派不派人出選，泛民亦不需初選，由區諾軒和范國威二人參選。陳家珮稱，明白法例規定需要補選，但認為時間上有點尷尬，因明年5月前要完成選舉，但7月已經停會，當選者任期只有極短時間，她認同黨友葉劉淑儀指補選是勞民傷財。

范國威稱，在1995年的劉山青案，令往後要挑戰選舉主任的權力只有選舉呈請一途，不能循司法覆核。（資料圖片/張浩維攝）

黃成智：民主派不應只埋怨政府

對於判辭指出，周庭和劉頴匡都沒有申請司法覆核，挑戰選舉主任的 DQ 決定，亦無投訴自己別無選擇，因此不存在有人被剝奪訴訟的權利，遂駁回上訴申請許可。

范國威稱，在1995年的劉山青案，令往後要挑戰選舉主任的權力只有選舉呈請一途，不能循司法覆核。黃成智則指，每單案件都不一樣，不單能靠一宗案件認定不能司法覆核，又指選舉呈請目的是推翻結果，這是必要承受的後果，認為民主派不應再埋怨政府，而要心思熟慮想好往後如何對策。

周庭強調不應執著採用何種方法，重點是法律無法限制政府的濫權，「社會訂立法律制度時，無預到政府有一日會咁樣濫用權力DQ候選人。」對於終院首席法官馬道立不接受「Pan B」說法，指選舉呈請並非遊戲（this is not a game），而是法律程序，周庭強調的確「not a game」，因為在此情況下，不少人失去政治權利的保障，亦有數萬人失去代表他們聲音的代議士。

（資料圖片/李澤彤攝）

陳家珮批泛民輸打贏要 周庭：法律無法限制政府濫權

陳家珮稱，大家經常指法治是香港的基石，但批評有判詞後民主派卻輸打贏要。她認為選舉呈請糾正現時漏洞，同時確立選舉主任的權力，令他們日後「好做咗」，對香港民主制度發展是一大躍進。她指今次區議會選舉中，選舉主任就多名候選人查詢，其後多人同樣可「入閘」，僅DQ香港眾志秘書長黃之鋒一人。周庭即反駁指對方不應以法治作擋箭牌，強調是法治無法限制政府濫權，范國威則指陳不應將上訴與不尊重法治混為一談。陳家珮重申並非指他們不尊重法治，而是認為他們輸打贏要。

在節目接近尾聲時，網絡紅人「龍心」突然爬上節目現場身後的大樹上，節目一度受阻，最後需要在工作人員勸喻和協助下返回地面。