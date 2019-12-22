批暴力衝擊法治　鄭若驊籲勿以身試法：法律不容許「公民抗命」

反修例運動風波持續，律政司司長鄭若驊今日 （22日）發表網誌，強調法律不容許「違法達義」或「公民抗命」，呼籲群眾切勿以身試法。她又指，部分人提出可刻意作出違法行為來達成他們的目的，會令市民錯誤理解正確的法治精神。

鄭若驊在網誌中呼籲市民不要以身試法，強調公民抗命法律上不容許。

鄭若驊在網誌表示，過去幾個月的暴力及破壞行為不斷出現，嚴重衝擊法治，認為所謂「違法達義」或「公民抗命」，其實都是法律上不容許的行為，呼籲群眾不要以身試法。

她又引述終審法院早前在處理一宗非法集結的案件（FACC8-10/2017）時的判辭，指當非法集結涉及暴力，即使涉及相對較低程度的暴力，也不會被容忍，在未來亦可能合理地招致即時監禁的刑罰；以及以行使憲法權利或公民抗命之名來為違法行為求情，所給予比重將會很少，因為被定罪必然是指罪犯已逾越了合法行使其憲法權利，與被制裁和限制的非法活動之間的界線。

鄭若驊又在網誌中表明，有人提到可以刻意作出一些違法行為來達成他們的目的，會令市民錯誤理解正確的法治精神，認為近月大規模的違法及暴力行為，必定會影響市民對香港法治的觀感。她最後表示法治應由整個社會共同遵守和尊重，不應只由律師、法官和政府實踐。