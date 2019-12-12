發聲明否認「被迫留任」　鄭若驊：面對艱難便辭職是不負責任

律政司司長鄭若驊在11月14日在倫敦被示威者包圍期間跌倒受傷，在12月初由中國大使館安排飛往北京，進入醫院檢查後回港。對於此次事件有不少言論，其中包括有指鄭若驊曾經向北京提出辭職，但被迫留任。 鄭若驊今日（12日）發出聲明，表示面對艱難便辭職是不負責任，批所謂「被迫留任」等揣測完全是無中生有。

早前有報道指鄭若驊提出辭職，她表示已經否認，並強調報道全無事實根據，又重申不會請辭。鄭若驊指她答允這個任命時，已知道工作具挑戰性，現時面對艱難環境便提出辭職是不負責任。

鄭若驊指左手骨折，但可以履行公務。（資料圖片）

涂謹申擔心影律政司受壓 影響專業判斷

今次事件引來不少人質疑，民主黨立法會議員涂謹申亦表示事件不尋常，種種跡象令人懷疑鄭若驊未必想繼續留任，擔心在受壓的情況下，有機會影響到司長行使職權時的判斷，「選擇性檢控」，對香港法治和制度，以至國際對香港作為仲裁和金融中心的信心，造成相當危險的影響。

涂謹申質疑先飛北京再回港的安排，質疑倫敦和香港的醫療水準是否都不及北京，而鄭若驊的傷勢又是否必須要去北京才可醫治。涂又指明知鄭在北京無家人照顧，但又安排她去北京，並說「怕她自己一個人，不知如何是好」，遂派人陪伴她，這說法和做法是不合邏輯。

鄭若驊：北京落地即去醫院檢查 即日回港

新聞處晚上發稿，重申鄭若驊12月3日時已交代過，是由中國駐英國大使館安排飛往北京，到達後立即進院檢查及治療，當日出院即返回香港。

鄭若驊表示，任何毫無事實根據的胡亂猜測，都是極不負責任的行為。為免有人繼續發表失實言論，她再次澄清，所謂「被迫留任」等揣測完全是無中生有。