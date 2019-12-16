貧窮人口逾140萬　港府愈扶愈貧？羅致光否認：需計及政府介入

扶貧委員會日前公布去年貧窮情況，貧窮人口達140.6萬，創過去10年來新高，恆常現金政策介入後則減至102.4萬，貧窮率則由20.4%，降至14.9%，但仍較前年升0.2個百分點。 勞福局局長羅致光今(16日)於港台《千禧年代》表示，有關數據屬相對貧窮概念，審視貧窮狀況時，需一併納入政府恆常及非恆常政策介入計算，否則數字只會連年上升。有傳媒批評政府突一併計算「派糖」措施篤數，羅則反駁稱，過去7年均有相關計法，「只係你肯唔肯去睇」。

扶貧委員會日前（13日）公布貧窮報告，指本港去年貧窮人口為140.6萬，創過去10年來新高；貧窮率則達20.4%，平均每5名港人就有一個窮人。(資料圖片)

扶貧委員會日前（13日）公布貧窮報告，指本港去年貧窮人口為140.6萬，是過去10年來新高；貧窮率則達20.4%，平均每5名港人，就有１個窮。

今年政府首度在沒召開記者會情況下，公布最新貧窮情况，羅致光今於《千禧年代》解畫指，自己亦未能解答，因他並非扶委會主席，「不是我決定」。對於有聲音批評本港扶貧措施不到位，他則稱，外間看報告書時多聚焦貧窮人口，惟相關數據屬分析工具，亦是相對貧窮概念原則，不能只看個別數字可定論，若純粹只計算政策介入前的貧窮人口，「出年一定會多過140萬。」

他又提到，貧窮人口上升其中一個原因是人口高齡化、退休人士增加，由於貧窮人口只計算個人收入，不計算積蓄，所以若退休人士靠儲蓄生活，沒有收入，就會跌入貧窮線。

要真正評估貧窮 需納政府恆常及非恆常政策計算

要真正評估貧窮情況，他指，需納入政府恆常及非恆常政策介入計算，始能作準。他續解釋，前者包括綜援、教育津貼等，後者則涉及一次性現金津貼、關愛基金等紓困措施，被問到有傳媒批評政府突一併計算「派糖」措施篤數，他則否認指控，強調過去7年均有相關計法，「只係你肯唔肯去睇」。

青年貧窮方面，政策介入前為12.6%，但介入後貧窮率連升3年，去年達9.3%，創10年新高。羅致光則指，政府部分政策未有納入計數，包括就讀自資院校課程的學費免入息審查金額3萬多元。他又指，年輕人失業率較高，亦與其他組群有別，「裸辭」情況較普遍，真空期較長，倘在此期間統計其收入，所錄得的青年貧窮便較高。



兒童貧窮率介入後創新低，由前年17.5%跌至去年16.8%，他指，去年綜援及教育相關津貼的減貧效果有所下降，兒童貧窮率創新低，則明顯與檢討後的職津受益上升有關。他又提到，明年職津亦會再有變革，兒童貧窮率可預視進一步降低。被問及可會對青年及兒童一視同仁，提供援助，他則強調指，兩者從援助角度上有差異，需關注兒童跨代貧窮，年輕人則需聚焦就業問題、向上流動等，「不是用派錢可以處理」。