羅致光稱部分長者有儲蓄未必貧窮　邵家臻斥毀自公信力：應提數據

政府昨日（13日）公布貧窮報告，本港去年貧窮人口達140.6萬，貧窮率達20.4%。而長者貧窮率維持在約四成，人數增加2.1萬人，勞工及福利局局長羅致光指，因人口高齡化，退休人數增加，變相令更多人變為零收入，而「低收入的長者數目增加，但不一定貧窮，他們有一定儲蓄，年金亦不當作收入。」 社會福利界立法會議員邵家臻批評羅致光的言論是「詭辯」，既然扶貧委員會數字反映不到貧窮問題，而長者貧窮率也不真實反映情況，羅致光應就言論提供證據，告訴公眾真正的長者貧窮情況，「有幾多長者有幾多儲蓄，你提供數字啊！」

社福界議員邵家臻批評羅致光言論是詭辯。（資料圖片）

邵家臻：你話畀我聽長者有幾多儲蓄

社會福利界立法會議員邵家臻直言羅致光的言論是「詭辯」，如自毀管治公信力。邵家臻又直言羅致光應提供長者儲蓄數據，不應只提供結論。

邵家臻估計，某些長者可能有幾萬元的「棺材本」，已經高於綜援申請的資產限額，在政府眼中未必是貧窮。而政府自行訂立何為貧窮的標準，卻未有反思標準是否過低，變相令「絕對貧窮先等於貧窮」。

勞工及福利局局長羅致光指，「低收入的長者數目增加，但不一定貧窮，他們有一定儲蓄，年金亦不當作收入。」（資料圖片）

扶貧委員會委員：政府需深入了解貧窮情況

扶貧委員會委員施麗珊認為，部分長者的確有積蓄，某些長者積蓄也有約幾十萬元，但政府未有數據顯示本港長者的積蓄，故未能了解真實情況，期望政府再就長者貧窮問題作研究。她又指，部分長者或有房產，惟房產難以兌現為流動資金，故不代表長者沒有生活困難。

另一扶貧委員會委員劉愛詩表示，長者資產、其家人的經濟支援如交租金、水電媒及聘請外傭等，也不計算貧窮缐內，未能真實反映長者貧窮情況，建議政府在人口調查時作深入了解。