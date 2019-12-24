民調：特首及司局長民望評分全跌　鄭若驊、李家超成最低分官員

香港研究協會本月11日至16日電話訪問了 1395 名十八歲或以上市民，就特首、司局長及特區政府的滿意度進行評分。調查結果顯示特首及三司十三局所有首長評分全面下跌，而律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超則成為評分最低的兩位問責官員。 香港研究協會負責人促請特首和各問責官員，認真總結過去一年在施政方面的經驗教訓，尤其是反修例風波引發的管治危機和社會危機後，如何正視當前香港面對的深層次問題，提出切實可行的改革措施，主動作為，帶領香港社會走出困局。

香港研究協會調查結果顯示，律政司司長鄭若驊得分低於政務司司長張建宗和財政司司長陳茂波。（余俊亮攝）

有關調查結果顯示，受訪者對特首及三位司長的表現滿意度評分續下跌，均創任內新低。特首林鄭月娥得 1.90分，跌 0.05 分。三位司長中，評分高低依次為政務司司長張建宗（1.99分，-0.11 分）、財政司司長陳茂波（1.86分，-0.07 分）、律政司司長鄭若驊（1.54分，-0.07 分）。

催淚彈議題影響 陳肇始跌幅最大

局長方面，市民對13位局長的表現滿意度評分全數下跌，當中以食物及衞生局局長陳肇始（2.12分）跌幅最大，跌 0.33 分。調查機構分析認為，催淚彈殘留物引起公眾對健康的憂慮，以及大學醫療教學設施撥款受阻，皆可能為影響其民望的因素。

李家超取代劉江華成最低分局長

雖然評分大跌，但陳肇始依然居局長排名榜首，第二、三名依次為商務及經濟發展局局長邱騰華，以及發展局局長黃偉綸。而保安局局長李家超則以1.72分取代民政事務局局長劉江華，成為評分最低的局長，得分僅高於鄭若驊。