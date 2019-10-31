中大民調：32.5%人給林鄭零分　特首及三司評分繼續下滑

中文大學香港亞太研究所公布10月份民意調查結果，市民對特首林鄭月娥表現的評分與9月份的調查比較有顯著的下跌，跌2.7分至25.5分。七成四的受訪者評林鄭「不合格」，當中更有三成二的人給她零分。 三名司長表現繼續走下坡，評分較上月齊齊下跌。張建宗的平均評分為30.9分，較9月份跌 1.2 分；財政司司長陳茂波為26.9分，較9月份跌1.8分；而律政司司長鄭若驊的評分連續第七個月下滑，為18.0分，亦較9月跌1.4分。 有55.7%受訪市民對香港特區政府表示不信任，數字比去年同期的23.1%大幅上升。而對北京中央政府表示不信任的比例，亦從較去年同期的38.7%急升至58.4%。

香港中文大學香港亞太研究所公布10月份民意調查結果，市民對特首林鄭月娥表現的評分與9月份的調查比較有顯著的下跌。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

中大香港亞太研究所於10月22日至28日晚上，透過電話訪問了714位18歲或以上的市民，結果顯示今年10月份民望調查的所有民望指標，即市民對特首、三位司長、政府表現評分，以至對特區政府及北京中央政府的信任度，均顯著較去年同月份為低。

逾三成人給林鄭月娥表現「零分」

有關市民對特區政府表現的滿意程度，回答「不滿意」受訪者的比例為66.1%，比2018年10月的33%大幅上升，僅10.4%人回答「滿意」。

對特首林鄭月娥整體表現的評分，以0分為最低分至100分為最高分，50分為合格，林鄭10月份的得分為25.5分。714名受訪者中，532人給予她不合格（0-49分），當中更有232人給零分，佔整體受訪者32.5%。