料遞補港區人大代表　教聯會黃均瑜倡中小學官校每周升國旗

港區人大代表張俊勇近月遭賭場追債，早前以私人原因向全國人大常委會提出辭職，料本周六審議通過，結束短短一年多的人大生涯。根據機制，在兩年前人大選舉「跌棒」的教聯會會長黃均瑜，將遞補為港區人大代表，趕及明年三月「兩會」上京開會。黃均瑜接受《香港01》訪問時表示，若成為人大代表會致力推動國民教育，建議全港中小校每周升國旗一次，由官校做起，培養學生對國家的認同感。

黃均瑜指目前只有少數中小學升掛國旗，亦有中學校長向他稱回歸22年從未在學校升國旗，質疑政府「太過放任」。（方家遠攝）

教聯會一度失落港區人大位置 今失而復得

現屆36名港區人大代表於2017年選出，黃均瑜從教聯會名譽會長楊耀忠手上接棒參選，惟最終排名第38位無緣入局，今次乘張俊勇辭職，令這個傳統左派組織在人大扳回一城。黃均瑜說，原本已打算退休，未料到突然有機會出任人大代表，但目前未收到有關方面通知遞補安排。

反修例風波持續逾半年，有建制派歸咎教育出問題，教育局早前公布至今約80名教師及教學助理被捕，一名官校教師因使用不當教材遭停職。黃均瑜表示，修例風波牽動整個社會，教師有情緒亦情有可原，若有關教師有悔意，毋須處以革除教席等嚴厲處分，強調絕大部教師都是專業。他指事件屬特區內部事務，若獲遞補為全國人大代表，亦不宜介入。

不過，黃均瑜認為在推廣《基本法》及國民教育方面，港區人大代表有角色做得更多。他指目前只有少數中小學升掛國旗，「頂多在大節日才做」，亦有中學校長向他稱回歸22年從未在學校升國旗，質疑政府「太過放任」。他承認香港情況較複雜，升國旗亦涉及人手、資源等問題，建議先由官校做起，每周星期一次，如效果良好則慢慢擴至其他中小學。

黃均瑜又說，教育工作要細水長流，不能急進，至於是否要改革通識科，需要業界詳細商討和溝通。