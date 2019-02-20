【大灣區】香港教師北上？　教聯會黃均瑜：一小時生活圈予誘因

粵港澳大灣區規劃綱出台，提及強化港澳青少年愛國教育、鼓勵港澳青年到內地學校就讀、在廣東建設港澳子弟學校。 教聯會會長黃均瑜出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，在廣東建設港澳子弟學校可免除港人子女跨境就學的不理想情況，他又相信香港教師有誘因到內地任教，因「一小時生活圈」已經形成，政策上亦可為香港教師提供申請中港車牌的便利。

教聯會會長黃均瑜表示，在廣東建設港澳子弟學校可免除港人子女跨境就學的不理想情況，他又相信香港教師有誘因到內地任教，因「一小時生活圈」已經形成，政策上亦可為香港教師提供申請中港車牌的便利。（資料圖片/吳鍾坤攝）

黃均瑜表示，港人子弟學校旨在讓香港人在內地免費就讀開辦香港課程的學校，目前內地有少量私立學校提供香港課程，但內地和香港政府都沒有資助。

被問及是否擔心香港教師不願意到廣東省任教時，他就表示，「一小時生活圈」的因素，會給予教師誘因，亦可讓教師更容易申請兩地車牌，加上內地樓價和生活指數較低，相信教師願意到內地任教。

他指，目前每日過萬學生從廣東跨境到香港上學情況不理想，如政府資助成立廣東港人子弟學校，可避免學生跨境就讀。他又指，港人子弟學校不會有「信心問題」，因信心不是「地域性」賦予，而是辦學團體給人信心。他認為，邀請香港比較有信心的辦學團體到內地辦學，可處理「信心問題」。