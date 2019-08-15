【陳茂波派糖】社區組織協會歡迎　施麗珊：但不等於政治訴求消失

特首林鄭月娥早前指，香港正面對外憂內患，外有中美貿易戰，內有兩個多月的社會紛爭，她亦多次強調，本港經濟下行風險比沙士及金融海嘯時更為嚴峻。今天財政司司長陳茂波宣布推出一系列紓困「派糖」措施，涉資至少151.4億元，包括擴大稅務寬免百分比至100%、為中小學及幼稚園學生派2,500元、派發2,000元電費補貼等。 社區組織協會歡迎政府推出扶貧措施，但認為政治問題應政治解決，相信有關措施無法解決社會現時的矛盾，居民的訴求也不會消失。

社區組織協會幹事施麗珊指，歡迎政府推出扶貧措施，但相信對於緩和現時社會矛盾及衝突並不能帶來甚麼作用。 （資料圖片／黃偉倫攝）

社區組織協會幹事施麗珊指，歡迎政府推出扶貧措施，因貧窮問題一直存在，有關措施能對基層市民有幫助。雖然部分劏房戶未能受惠於電費補貼，她認為政府亦或了解到此問題，因而提出將會邀請關愛基金考慮為非公屋住戶和未領取綜援的低收入家庭（N無人士）提供一次過生活津貼，令N無人士也可得到支援。她補充，希望政府除了提出一次性的支援，亦能檢視恆常政策，例如考慮實行租金津貼及管制。

不過，施麗珊表示，有關措施只屬扶貧，相信對於緩和現時社會矛盾及衝突並不能帶來甚麼作用，「唔等於居民的政治訴求會消失，政府問題，應該政治解決！」