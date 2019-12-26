【逃犯條例】吳敏兒：罷工是和平抗爭中不錯選擇　多行業欲組工會

反修例風波持續半年，社會有聲音呼籲市民加入或組織各自界別的工會，職工盟主席吳敏兒出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，近月接獲不少關於籌組工會的查詢，試過一日有10個電話查詢，其中包括金融、新公務員、非合約公務員、醫療、建築等行業。 她稱反修例運動持續多月，經歷不同的抗爭方式，在和平非暴力抗爭方式中，罷工是不錯的選擇，她相信由工會發動的罷工能夠號召更多僱員參與。

吳敏兒表示，近月接獲不少關於籌組工會的查詢，包括金融、新公務員、非合約公務員、醫療、建築等行業。（資料圖片/羅君豪攝）

吳敏兒稱，一個新成立的工會要有七個發起人，她指現時無法例規定公司需認可有關工會，她建議先取得登記證書電通知公司，其後草擬會章。吳敏兒提及，工會應向會員徵求會費，形容是重要的資源，她建議會費水平是會員月入的百分之一至三。

吳敏兒又指，工會與僱主不一定處於對立面，在外國不少公會都有談判機制，不同級別的管理層會處理勞資糾紛等問題，直至談判破裂才會演變成罷工。她舉例指，香港的太古飲料有限公司，其工會與公司就有集體談判的形式，雙方會就福利、薪酬等問題討論，公司亦不打壓工會在大型社會事務上的表態。

現時立法會勞工界的三個席位由工聯會及勞聯成員擔任，吳敏兒稱現時全港有600多個工會、工聯會附屬的佔300個、職工盟附屬佔80多個、其餘是獨立工會，她稱至少新增400多個工會才有機會成功競逐議席。吳敏兒指，得知不少新增工會希望能爭取選票，但她強調除此之外，協助工友爭取權益同樣重要。