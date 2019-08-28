【逃犯條例】吳敏兒：航空業解僱個案增至20宗　盼發聲抗白色恐怖

政府修訂《逃犯條例》風波蔓延至航空業界，早前港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜疑涉私人言論被裁，惹起社會迴響。 職工盟主席吳敏兒今日（28日）於商業電台節目《在晴朗的一天出發》中稱，現時已有20名航空業員工被解僱。職工盟今日下午4時在中環愛丁堡廣場舉行集會，其後將遊行到太古廣場向太古集團遞請願信。她稱，活動已獲警方批准，希望航空業員工能發聲對抗白色恐怖。

職工盟原訂於國泰城舉行集會，但不獲警方批准。（資料圖片）

吳敏兒稱，現時已有20個航空業員工被解僱，當中無人為自行離職。當中有員工因於個人Facebook帳戶讚好言論，及因於外地購買報道反修例事件的報紙後，疑被人「篤灰」及移花接木公開事件，導致最後被解僱。

她批評，民航局是事件的源頭，另同事之間「篤灰」情況亦有發生。她續稱，現時解僱員工的規模等同於裁員，不過由於公司逐一解僱涉事員工，故賠償金額較大規模裁員少，而被解僱員工亦未能享有離職後的補償措施，如特惠機票等。

吳敏兒稱，現時航空業解僱個案增至20宗。（資料圖片／羅君豪攝）

吳敏兒稱，現時解僱個案仍以國泰、港龍航空為主，惟獲悉有其他航空公司跟風，呼籲員工不要參與非法集會等。她估計國泰或有解僱清單在手，而對抗白色恐怖的方法是要繼續發聲，「唔係避就得。」她又批評國泰如繼續解僱資深員工，將對航空安全構成威脅。

職工盟將於今日下午4時在愛丁堡廣場發起集會，吳敏兒強調集會以和平方式進行，不希望出現有人圍堵國泰城的情況。她又希望藉是次活動，向持有約45%國泰股分的太古集團表達訴求，希望他們能夠對政治壓力保持強硬態度。