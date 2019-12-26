【逃犯條例】兩日內發三聲明反駁外媒　林鄭：無休止監察不實報導

政府一連兩天發表三篇聲明，反駁海外媒體及非政府機構的指控，其中在昨天（25日）反駁香港觀察（Hong Kong Watch）指警方使用粗暴武力對待「和平購物人士和示威者」，以及今天發表兩篇聲明分別分駁華爾街日報及組織「Stand With Hong Kong」。 特首林鄭月娥今天（26日）晚上在facebook表示，雖然最近兩天是假期，但政府監察海外媒體和「反政府機構」對香港示威行動的不實報導（道）並無休止，並即時發表了三份聲明作出反駁，強調特區政府會不斷透過記者會、新聞稿、「添馬台 Tamar Talk」專頁等渠道作出澄清和反駁，又說：「深信事實勝於文宣炒作」。

轟不實報道示威行動 首以「反政府機構」形容

林鄭月娥在facebook發文，指最近兩天雖然是假期，但政府在監察海外媒體和反政府機構對香港示威行動的不實報導（道）並無休止，並即時發表了三份聲明作出反駁。林鄭月娥批評有關言論偏頗、不公道、不負責任，甚至別有用心，「對香港近況不熟悉的人士，很容易會被誤導」。

「深信事實勝於文宣炒作」

林鄭月娥呼籲關心香港的海内外朋友，要查證事實及小心思考，又指特區政府會不斷透過記者會、新聞稿、「添馬台 Tamar Talk」專頁等渠道作出澄清和反駁，重申「深信事實勝於文宣炒作」。

關注香港問題的英國組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）在平安夜（24日）發表聲明，譴責警方在平安夜對「和平購物人士和示威者」採取殘酷行為（brutality），包括向頭部發射橡膠子彈及無差別發射催淚彈及水炮。

發聲明反駁香港觀察、華盛頓郵報及「Stand with Hong Kong」

關注香港問題的英國組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）在平安夜（24日）發表聲明，譴責警方在平安夜對「和平購物人士和示威者」採取殘酷行為（brutality），包括向頭部發射橡膠子彈及無差別發射催淚彈及水炮。政府昨日（25日）發表聲明反駁相關指控，形容為錯誤指控及捏造，指完全與事實不符。政府指警方在行動中採取嚴謹而克制的態度，並用了最低武力應對違法行為，稱相關聲明向海外描繪錯誤的香港形象。

《華盛頓郵報》日前報道，取得警隊內部逾百頁武力使用指引及機動部隊（PTU）訓練手冊等文件，報道蒐集由6月至11月中旬期間65宗涉及警察使用武力事件，由香港大學法律系學生組成團隊核實資料真偽，另邀請九名分別來自阿根廷、以色列、南非、香港、美國及英國的警務專家，根據香港警隊的相關指引、國際標準及由聯合國於8月公布的使用低致命武器指引，分析資料庫中警員的行為及武力是否合符指引，專家檢視有關影片後，認為約70%事件中警察都有違規，只有8%事件中的警方武力屬合符指引，其餘事件認為資料不足未能下定論。政府今天（26日）發聲明指，嚴正反駁該篇報道，指是「偏頗及誤導」，指示威者使用愈來愈多致命武器，強調警方「只用了最低所需武力應對」。警方回應指，使用合適武力處理，武力指引涉行動細節，不進一步評論。

此外，港府今天晚上發聲明，提到有報道指，名為Stand with Hong Kong的組織邀請英國宗教領袖簽署一封致英國首相和外相的函件，促請英國政府「急切確保香港人的性命和自由受到保障」，港府稱對此毫無根據和極為誤導的舉動深感遺憾，指此舉不但完全漠視香港的真實情況，亦無視這國際大都會一直以來致力保障人權和自由的往績，強調近幾個月來香港的自由和人權絲毫沒有受到侵害。