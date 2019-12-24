【政壇諸事町】林鄭「孤身」發表聖誕祝賀　32秒短片僅發言37字

特首林鄭月娥於平安夜(24日)晚上在Facebook發表聖誕祝賀短片，片段只有32秒，大多都是維港景色、聖誕樹及燈飾等畫面，而她本人僅在片段中間現身11秒，並提及「聖誕是一個普天同慶的日子，她祝願全港市民今年有一個平和、安穩、愉快的聖誕節。」

過往聖誕短片中，其丈夫林兆波及兩名兒子均有「現身」一同祝賀。

例如2017年，林鄭月娥上任後在禮賓府渡過的第一個聖誕節，相較下比今年熱鬧得多。她當時在Facebook上載禮賓府內舉行的聖誕派對短片，片長2分鐘，片中可見一眾高官均齊集特首官邸，包括現已離任的律政司司長袁國強；而她的丈夫林兆波與及兩位兒子亦有現身陪同她切燒豬同賀聖誕。當時她亦透露自已在聖誕節期間休假，舉家往桂林外遊。

林鄭在去年聖誕賀辭短片中，展示了多張一家四口於2017年到桂林旅遊的合照。（林鄭fb）

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在林鄭上任後的首個聖誕節，她當時在Facebook上載禮賓府內舉行的聖誕派對短片，她的丈夫林兆波與及兩位兒子亦有現身陪同她切燒豬同賀聖誕。（林鄭月娥facebook）

到2018年的聖誕節，林鄭在22號起連放八天，在休假前一日，就於禮賓府舉行派對，他的丈夫林兆波與及兩位兒子及多名局長都有出席。同時林鄭在facebook發布短片，預祝市民聖誕快樂，希望大家新的一年身體健康，家庭幸福快樂。

林鄭在片中重提自己2017年舉家前往柱林旅遊，並貼出多張一家四口遊歷湖光山色的照片，又指今年若重遊舊地，就可以直接從香港乘搭高鐵出發。結果她去年再度舉家北上，先到北京再坐半小時高鐵去到山東省濟南市遊玩，她於12月25日即聖誕節當日，更在facebook大曬家庭照，與市民分享喜悅。