梁振英FB：記者應組團到法國採訪黃背心暴動　經費肯定有人贊助

昨日有網民在多區發起「和你shop」行動，並演變為警民衝突。其中在觀塘APM商場，有香港電台記者拍攝期間，被防暴警察指罵為「黑記」，更稱「你以為真係有第四權？」有警員又說記者證不是「總統卡」。 全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook說，部分香港記者經常以「第四權」和履行採訪職責為名，在暴力衝擊的前線妨礙警方執法，引起和警方的衝突之後又譴責警方，又說記者確實有採訪職責，但前提是不能影響警方執法，一如記者不能衝入火場採訪影響消防員救火、衝入手術室採訪影響醫生救人一樣。

昨日在觀塘APM商場，有香港電台記者拍攝期間，被防暴警察指罵為「黑記」，更稱「你以為真係有第四權？」（港台片段截圖）

梁振英今日（27日）早上在Facebook說，在12月初的法國大罷工，香港高登討論區於12月6日清晨在社交網站發帖稱，在法國採訪的六名記者有四人受傷，其中兩名被警方投擲「突圍彈」炸傷手腳，其中一人到醫院求醫，一人中胡椒噴霧後被警察踢傷，另一人逃走時扭傷腳。梁振英指出，「對法國警方的做法，香港新聞界十分包容」。

他又提出，「香港的記者應該組織一個20人的採訪團去法國，用香港方式採訪黃背心暴動，然後再告訴大家警察執法和採訪新聞兩者之間是什麼關係？」又說，「經費不是問題，肯定會有人贊助。」

梁振英在Facebook說，部分香港記者經常以「第四權」和履行採訪職責為名，在暴力衝擊的前線妨礙警方執法。(梁振英FB)

部份網民留言

記協發聲明：政府確認記者採訪天職及權力應獲肯定

記協昨日發聲明，強烈譴責警員辱罵、襲擊及驅趕記者，嚴重損害新聞自由。聲明指，新聞工作者冒險在衝突現場採訪，是要履行第四權天職，致力將真相公諸於世，又提到政府上月邀請記協、新聞行政人員協會及香港攝影記者協會會面，曾確認記者採訪的天職及權力應予以肯定，包括不應受任何武力的不當對待。記協促請警方履行承諾，立即停止阻礙記者採訪。