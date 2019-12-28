全國人大常委會全票通過　港區全國人大代表張俊勇請辭

全國人大常委會在今日（28日）第十五次會議上，全票通過港區全國人大代表張俊勇的請辭。 根據規定，若代表因故出缺，將按人大選舉結果的得票數目，順序依次遞補，今年3月港區人大王敏剛離世時，由得票排第37的陳曉峰頂上。由於張俊勇辭職獲接納，預料將由得票排第38的教聯會會長黃均瑜接替。

全國人大常委會在今日（28日）會議上，全票通過港區全國人大代表張俊勇的請辭。

張俊勇近月兩度遭美資賭場追債，涉款合共逾千萬港元，引起內地關注。他早前接受《香港01》訪問時證實，分別於10月及本月兩次向全國人大常委會提出辭職。

張俊勇指，本身已委託律師與賭場商討還款方案，但近月其在美國的高科技公司被凍結資產，他亦未能入境美國，質疑事件與其人大代表身份，故有關賭場刻意高調入稟，自言是「中美貿易戰受害者」。

但他表示，事件損害全國人大代表形象，他不想因個人問題影響其他代表，辭職是最負責任的表現，又強調無人勸退自己。

現屆36名港區全國人大代表於2017年年底選出，張俊勇以約1300票排第33位當選，首次晉身國家最高權力機關，但人大生涯只維持兩年多便要結束。翻查資料，回歸後未試過有港區人大代表主動辭職。