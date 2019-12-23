人大常委會將審議港區人大張俊勇辭職　譚耀宗：做錯事請辭有承擔

全國人大常委會今日（23日）起一連六日在北京召開，全國人大常委譚耀宗表示，今次議程只有港區人大代表張俊勇請辭一項與香港有關，將於本月28日審議。張俊勇近月兩度被美資賭場入稟追債，合共逾千萬港元，他日前稱事件影響全國人大代表形象，決定請辭。 譚耀宗表示，港區人大代表請辭情況在自己記憶中未發生過，認為張俊勇知道做錯事而請辭，是有承擔的表現，又指港區人大代表有遞補機制，將由教聯會會長黃均瑜補上。

港區全國人大代表張俊勇。（資料圖片）

張俊勇日前接受《香港01》訪問時透露，分別於10月及本月兩次向全國人大常委會提出辭職。他指本身已委託律師與賭場商討還款方案，但近月其在美國的高科技公司被凍結資產，他亦未能入境美國，質疑事件與其人大代表身份，故有關賭場刻意高調入稟，自言是「中美貿易戰受害者」。

但他表示，事件損害全國人大代表形象，他不想因個人問題影響其他代表，辭職是最負責任的表現，又強調無人勸退自己。

譚耀宗。（資料圖片）

未聞人大會議談及《蒙面法》釋法

至於人大常委會會議會否談及就《緊急法》及《蒙面法》進行人大釋法，譚耀宗表示，目前未聽到有關議程，若果有相關議程，會先由香港基本法委員會研究後再作建議。



譚耀宗表示，國家主席習近平關心香港情況，在10日內兩次講話均提及香港，亦兩次會見特首林鄭月娥。他認為有人以為中央不關心香港是錯誤，中央希望香港可以早日解決問題，不再出現暴力。他相信，香港過去半年的問題與一國兩制有關，認為部分人強調兩制，排斥一國，帶去自決、自主的錯誤方向，希望社會在未來加強認識一國兩制。