【逃犯條例】批「國難五金」支援學生示威　蔣麗芸：係社會敗類

2019年即將過去，反修例風暴引起的政治亂局未止，港台節目《城市論壇》今日（29日）討論本年回顧與明年的展望。民建聯立法會議員蔣麗芸與「國難五金」負責人李政熙在節目中不斷對罵，蔣麗芸批評提供裝備予年青人參加示威，是「社會敗類」，李政熙反駁指年青人上街是出於自由意志。 民主黨立法會議員鄺俊宇指出，2019年對香港人最大的得著，其實是前所未有的團結。他認為，政府一日不先踏出半步成立獨立調查委員會，進而落實五大訴求，一日都不可能有出路。城市大學公共政策學系教授葉健民則指，不明白為何搞出今日亂局的特首林鄭月娥，到現時仍然安然在位。

鄺俊宇：2019年香港人大團結 籲政府「踏出半步」獨立調查

蔣麗芸在節目中先指，香港下半年發生的事令大家都不開心，社會紛亂，經濟重創，爆竊、搶劫事件增加，認為成熟市民需要深思，要一個怎樣的香港。她提到建制派在剛過去的區議會選舉中失利，明年立法會選舉將會十分關鍵，認為如果得票仍然今日的「六四比」（六成民主，四成建制），對香港未來最大影響的，會是經濟方面。

鄺俊宇回應指，近日罪案增多其中一個重要原因是警察「唔行咇」，認為維持治安是警方基本的職責，警察不好好執行任務，還要去談加薪。他認為，建制派在區選中是和林鄭月娥「攬炒」，呼籲蔣麗芸懸崖勒馬，叫停警隊加薪。

他又指，如果說2019年香港人有何得著，他只能「苦笑」表示，是見識到香港人有這麼大的團結力量。他認為，眼見風暴發展至今，竟然一個高官也未有問責下台、評分跌破20的特首仍安然在位、一個警員都未有受查，這些問題一日不解決，香港人心中永遠都會有個鬱結，很難談出路，呼籲政府先行出半步，進行獨立調查，令應追究的人受到追究，進而再回應五大訴求，獨立檢討只是「走精面」，並無作用。

鄺俊宇認為政府應先走出半步獨立調查，認為所謂「獨立檢討」沒有用。（資料圖片/黃寶瑩攝）

與李政熙激辯 蔣麗芸：呢啲真係壞人嚟㗎​

李政熙其後加入戰團，指香港人今年最大的得著就是「We Connent」團結抗敵，年輕人肯走出來對抗強權，又提到有很多向他求購裝備的人都是16歲以下，甚至有部分只有11、12歲，認為成年人應肩負起更多責任。他認為今年香港的抗爭只是萌芽、起步。

蔣麗芸指，擔心年輕人將來的生計問題，李政熙反駁「佢連真槍實彈都唔驚，出去捱子彈時，會驚出年冇飯開咩？佢過唔過到出年都未知啦。」

主持人問到，坊間有意見指李政熙提供裝備予年輕人，某程度鼓勵了年輕人走上前線，是否值得。李政熙指，不怕犧牲對抗強權，是年輕人自由意志下的決定：「唔輪到我哋講值唔值得，佢哋願意行呢一步，我哋就只能支持佢。」蔣麗芸隨即罵道：「你睇下，呢啲就係社會裡面嘅敗類。」批評他支持學生上街示威，「佢（李政熙）呢啲真係壞人嚟㗎。」

反修例示威發展至今半年，仍未平息。（資料圖片）

葉健民：感謝消防、醫護、傳媒堅守崗位

葉健民提到，2019年「冇人心情好過」，最令他難過的是始作俑者林鄭月娥竟然安然無恙，指內地發生「群體性事件」時，地方官員亦尚且會烏紗不保。蔣麗芸反問換特首是否就可解決問題，葉健民認為這不是有沒有用的問題，而是對錯的問題，有錯就要負責，只消看看區選過後街頭稍為平靜幾星期，政府也無做過任何有意義的事緩和局勢，就明白林鄭無能力處理局面。

不過葉健民指，今年反修例風波中，特別要感謝幾個行業的人，如消防、醫護，令大家感受到真正的「政治中立」，不論任何政治立場的人都會服務；他又感謝新聞工作者不畏危險，在槍林彈雨的現場採訪；另外在區議會之中，見到很多新面孔當選，希望他們會為社區帶來新思維。