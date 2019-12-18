蔣麗芸重提政府「6.9」發聲明　怒轟無腦：我一聽到其實都唔滿意

立法會今日（18日）召開大會，3名民主派立法會議員包括民主黨尹兆堅、公民黨譚文豪及郭家麒分別提出議案，要求根據《立法會(權力及特權)條例》動議成立專責委員會，調查「6.12」事件。 民建聯蔣麗芸發言反對議案，不過她認為特首林鄭月娥在處理修例風波確有不是之處，她又重提政府在6月9日晚上11時發聲明，表明6月12日照常恢復二讀，稱當時自己「一聽到其實我都唔滿意」，斥政府「無腦」，「有無腦㗎？邊個叫佢（政府）宣布㗎？你（政府）等多兩、三天得唔得？」

6月12日，警方向人群施放催淚彈，其中一枚在胡志偉腳邊爆開。胡志偉認為運動起源自政府，圖為6月12日他向警方理論情況。（資料圖片 / 梁鵬威攝)

6.12胡志偉身旁無示威者 警仍向他射催淚彈

議案下午2時許展開審議，民主黨主席胡志偉發言時支持議案，他引用香港民意研究所的數據，指警方在6月3日至6月6日的民望評分為60.3分，惟短短兩個月後，評分急跌至39.4分，反映市民對警方的不滿。

胡志偉指出，在剛過去的區議會選舉，建制派以反暴力為綱領爭取市民支持，惟最終170萬人投票支持民主派，以選票表態反對「警暴」和「制度暴力」。胡志偉憶述他於「6.12」當天要求與指揮官見面一事，當時他身旁50米均無示威者，惟警員不理會他，將催淚彈射向其腳邊，「咁好嚟招呼我？你要驅散我胡志偉？」

鄺俊宇痛斥林鄭「賣港賊」 令建制派攬炒

民主黨鄺俊宇發言炮轟林鄭月娥，鄺俊宇說他在「6.12」當天親歷其境，故今天發言時心情相當沉重。鄺指「6.12」是近半年亂局的起因，她怒斥在當天首名施放催淚彈的警員是「人渣」，在背後批准施放催淚彈的指揮官更是「人渣中嘅人渣」。

鄺俊宇又以「婆娘」形容林鄭月娥，指若林鄭在6月9日撤回修例，就不會發生往後的事情，但林鄭不理民意，欲於立法會「霸王硬上弓」，更令建制派攬炒，「你係一個不折不扣嘅賣港賊，仲話自己唔係賣香港！」鄺俊宇重申必須調查「6.12」事件，抽出何人決定和施放第一枚催淚彈。

612當天，鄺俊宇向示威者講述立法會內的情況。（鄺俊宇fb直播截圖)

田北辰促查藍、白衣人 重申贊成獨立調查

身兼港區全國人大代表的實政圓桌田北辰反對議案，不過他發言同樣狠批政府，田指自6月起已要求成立以法官主導的獨立調查委員會，若政府早於6月決定獨立調查，香港就不會成為暴力之城、仇恨之城。田北辰指出，現在要查的事件愈來愈多，又提到有人稱示威者有外部勢力參與，認為這部分亦需要調查。

田北辰又表示，理解年輕人對政府不滿，但他認為需調查香港為何會有這麼多暴力分子，同時亦調查白衣人、藍衣人有組織襲擊他人等事宜，「到底係邊個組織，唔通真係好似啲人話係某啲博士、律師有份？」

「咁多人遊行 你宣布呢啲咁嘅嘢？」

蔣麗芸發言時指林鄭月娥在處理修例風波有不是之處，指6月9日有很多人遊行，「我記得佢哋（民陣）話有100萬人遊行，警方話有23萬人，我唔理幾多人，我同意係有好多人遊行。」

蔣麗芸提到政府在遊行當晚11時宣布「6.12」照常恢複二讀，她稱自己當時「一聽到其實我都唔滿意」，她炮轟政府「無腦」，「我一聽到其實我都唔滿意，我話唔理點都好啦，都有咁多人出嚟行咗街，啲人大熱天時身水身汗，都未返到屋企沖涼，你（政府）就宣布呢啲咁嘅嘢，有無腦㗎？邊個叫佢（政府）宣布㗎？你（政府）等多兩、三天得唔得，你（政府）真係認為啱嘅、要通過呢條條例嘅，要想繼續做落去嘅，以呢一點我唔係唔爭佢！」

翻查資料，民建聯在6月10日發聲明，指和平遊行正正充份體現《基本法》列明的集會遊行和言論自由的權利，不過指「保公義撑修例大聯盟」舉行簽名運動，稱共收到七十多萬名市民以「實名」方式參與網上聯署支持修例，強調民建聯既尊重廣大香港市民之正反或不同意見，更促請立法會盡快審議該修例之條訂案，以回應不同市民訴求。

立法會主席梁君彥在晚上7時半宣布暫停會議，明早繼續審議該議案。