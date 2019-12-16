蔣麗芸促立法禁侮辱公職人員　羅智光：保安局已完成研究

公務員及資助機構員工事務委員會今天（16日）召開會議，其中民建聯蔣麗芸及葛珮帆要求事務委員會將「立法禁止侮辱公職人員」，納為本年度會議討論事項。 公務員事務局局長羅智光今天出席會議時表示，保安局剛就「立法禁止侮辱公職人員」完成研究，正諮詢律政司意見，下一步將諮詢相關政策局，但強調無立法時間表。

蔣麗芸促立法挽回公職人員的尊嚴。（盧翊銘攝）

蔣麗芸及葛珮帆在提交委員會的文件中指出，侮辱前綫執勤公職人員的事件時有發生，言行愈來愈激烈，「特別是近期反修例示成活動的言行更是『罊竹雞書』，雖然市民一時衝動的行為，公職人員都會容忍，但要求公職人員如聖人般，每日接受無上限的挑釁及侮辱挑戰亦屬不實際」。二人建議委員會在本年度盡早就訂立專門法例禁止侮辱公職人員一事進行討論。

羅智光今天出席會議時表示，保安局剛就「立法禁止侮辱公職人員」完成研究，正諮詢律政司，下一步將諮詢相關政策局，但強調無立法時間表，不過他說：「預備好就會上嚟（交上立法會）。」

蔣麗芸指立法可挽回公職人員尊嚴



蔣麗芸回應時指，社會言論現時非常自由，市民竟可當口當面對公職人員以「最核突」、「最難聽」的說話，辱罵公職人員，她促政府盡快立法，挽回公職人員的尊嚴。



民主黨林卓廷則關注警員在微博發表政治言論、消防處副處長梁偉雄指示威者是「曱甴」等事件，要求討論有關公務員表達政治立場的政策。羅智光回應說，不會就個別事件作出評論，稍後書面回覆林卓廷。

民主黨林卓廷關注警員在微博發表政治言論、消防處副處長梁偉雄指示威者是「曱甴」等事件。（盧翊銘攝）