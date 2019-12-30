梁振英再狙擊港台　水平與《蘋果》無分別：納稅人的錢可以省了

香港電台新聞部傳出因報道反修例運動開支大增，超出年度預算約500萬元，需要扣減人手，27名香港電台節目顧問團成員日前發起聯署要求為港台增撥資源。 全國政協副主席、前特首梁振英一連兩日在Facebook發文狙擊港台，再次要求政府著審計署全面審查香港電台帳目，看看是否另有內情，並向廣播處長和港台管理層問責。他認為，如有部門因為天災人禍等緊急應變工作造成超支，是可以接受，例如警察及修理交通燈的部門，「但一個公共廣播機構的新聞報道竟然超支500萬？這是『獨立王國』最具代表性的演出。」

梁振英昨日在Facebook撰文，要求由審計署全面審查港台帳目，了解是否有削減港台經費的空間。事隔一日，梁振英今日（30日）再度發文狙擊港台，指其「管錢不善早有前科」，質問「一個政府部門可以這樣超支，是誰批的？」他要求政府請審計專員查帳，將結果公告天下，看看還有沒有其他內情，然後向廣播處長和港台管理層問責。

梁振英指，「量入為出」是每個政府部門、每個商業機構都要遵守的鐵律，「如果每個部門都自把自為，隨便超支，政府還有需要做財政預算案嗎？」他又指，有些部門因為天災人禍等緊急應變工作造成超支，例如警察以及要不斷修理行人路、欄杆和交通燈的部門超支，大家可以接受。

《蘋果日報》今發表社論力撐港台，指梁振英對港台出手顯然有其他政治動機，「包括對港台堅持專業客觀報道『逆權運動』實況來個秋後算賬，並間接為濫暴濫捕的警察解圍及助拳。」

梁振英反駁指，港台的立場和水平，與《蘋果動新聞》、《立場新聞》和《眾新聞》等媒體沒有分別，認為一眾媒體在每個示威暴動現場有幾十個新聞記者，是「多個唔多、少個唔少」，「納稅人的錢可以省了」。