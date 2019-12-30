梁振英斥港台超支促查帳　港台顧問團單仲偕：想做好節目要有資源

香港電台早前傳出超支500萬元，或需削減人手，香港電台電視節目顧問團成員向商務及經濟發展局局長邱騰華發公開信關注事件，促增撥資源，而前行政長官梁振英則唱反調，促港府審查港台帳目，並檢視有無削減資源的空間。 港台顧問團成員單仲偕今日（30日）接受電台訪問時稱，想做好節目必須要有資源，過往港台部份節目被評質素差，源於資源不足，難做本地內容的節目。他認為「大氣電波係最貴」，政府應有相應政策配合，即使不撥資源予港台，亦可考慮將大氣電波拍賣予獨立製作的節目。

單仲偕認為若要求港台做好節目，港府有需要撥足夠資源予港台。（資料圖片）

港台顧問團成員單仲偕接受商台節目訪問時指，顧問團每年均開一次會，向港台管理層提交有關節目分布、質素及發展趨勢等意見，他提到過往半年，港台電視部的直播增加，而這些直播節目亦受觀眾歡迎，作為媒體或多或少要回應社會需求，基於此出發點，顧問團認為當局應增撥資源。

他又談及以往港台節目被指質素差，播放外購節目及幻燈片，是源於資源所限，但擁有大氣電波頻道，因此必須以低成本節目填補空檔，他認為政府有責任增加資源，因為大氣電波昂貴，「你畀咗件上衣我，但又唔畀條褲我着」屬浪費。他續指，本地媒體最重要的是本地內容，「如果係外購，使乜你做吖，老老實實！」若港台難實行，他認為政府可考慮將頻道拍賣出去，讓獨立製作的本地節目有機會在大氣電波進行廣播。

商經局早前回應顧問團公開信時表示，過去九年，港台的開支累計增加超過一倍達117%，高於同期政府經常開支累計增幅，「所以港台有足夠資源，應付運作需要」。被問到對商經局的回應看法，單仲偕稱「佢（局長）掛住搞顏色經濟，應該無時間睬我哋」，但他認為香港人應關心本地節目，包括獨立製作的節目能否被公共廣播。