【逃犯條例】梁振英倡審計署查港台帳目　了解是否有空間削減經費

27名港台節目顧問團成員日前發表聯署，指港台新聞部因報道反修例運動花費大增，超出年度預算約500萬元，需要扣減人手，但警隊過去半年逾時工作津貼開支共約9.5億元，待遇差天共地，要求商務及經濟發展局為港台增撥資源。 全國政協副主席、前特首梁振英今日（29日）在Facebook發文，建議政府不如要求審計署全面審查港台帳目，衡工量值，了解有沒有空間削減港台經費。

港台早前傳出今年度財政超支500 萬元，需削減人手。（資料圖片）

梁振英今日早上連發兩帖，其中一個帖文提到：「香港電台超支500萬，有可能要削減人手，該台的節目顧問團成員要求政府增撥資源。」他建議政府正式要求審計署全面審查港台帳目，衡工量值，「看看在今天網台林立，香港人只有750萬乘24小時的接收新聞資訊和娛樂節目的前提，有沒有空間削減港台的經費。」

另一個帖文中，梁振英提到眾籌平台「星火同盟」成員被捕事件，引述報道指警方當時檢獲13萬元現金、16萬元購買超市現金券的收據，以及箭、雷射筆和防護用具，不排除平台用作支付年輕人參與活動的報酬，認為「Money trail（錢的路徑）是查案的有用線索，警方要將錢的上下游查個水落石出，讓香港社會和國際社會全面看清黑暴運動的真相。」

他又批評，有「黃媒」將事件焦點轉移為政府和匯豐銀行有沒有權涷結存款。

梁振英連發兩帖，先後提及港台和星火同盟。（梁振英Facebook截圖）