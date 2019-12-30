尚餘兩日，新一屆的區議員就會上任，候任區議員及落選人陸續向選舉事務處呈報「11.24」選舉開支。當中擊敗現任油尖旺區議會主席、民建聯葉傲冬的陳梓維，僅在選舉中花費13,681元，相信是眾多當選者中花費最少的一位。 詳細翻查他的選舉開支，他僅用了7,648元作選舉宣傳，包括印刷海報，橫額，傳單等，而花費最多的單項項目，是以3,200元製作20支小旗。他亦用了1,812元作形象設計，當中包括購買T恤，長褲，拉鍊背心，以及用40元購買髮膠。至於選舉捐贈方面，陳梓維收到三筆，合共6,899元的現金選舉捐贈。

岑子杰一共在本次選舉中花費62,638元，花費在選舉宣傳的經費為58,488元，當中用了22,000元印刷44,000份傳單。（梁鵬威攝）

相比起陳梓維，民陣召集人、候任沙田瀝源區議員岑子杰的選舉開支相對較高，足足4.6倍。岑子杰申報在選舉中耗費了62,638元，絕大部份（58,488元）花費在選舉宣傳上，當中用了22,000元印刷44,000份傳單。

除了傳統的海報及易拉架等選舉宣傳品外，岑子杰亦有印刷燈牌，風紀帶等宣傳物品。岑子杰所屬的社民連將全數包辦有關選舉開支，包括現金及物品借用。

人民力量譚得志情況類似。評在本次選舉花費42,820元，當中31,620元為宣傳開支，5,000元為辦公室開支，全數由人民力量包辦。

得以連任元朗北朗的雙料議員鄺俊宇，則用了37,795元競逐連任，對比其他政治明星而言花費不算多，原因是他許多宣傳費用都可以與民主黨黨友攤分，例如民主黨選舉網頁，黨車，蘋果動新聞廣告等。（資料圖片/黃寶瑩攝）

得以連任元朗北朗的雙料議員鄺俊宇，則用了37,795元競逐連任，對比其他政治明星而言花費不算多，原因是他許多宣傳費用都可以與民主黨黨友攤分，例如民主黨選舉網頁，黨車，蘋果動新聞廣告等，而且是由民主黨包辦這些開支。

個人宣傳方面，如聘請選舉助理，印刷傳單及橫額等，佔了他的大部分開支，而民主黨亦向其捐贈1,725元現金。

作為新當選素人，觀塘月華梁凱晴耗費了43,303元選舉開支，包括以18,193元印刷了37,000份小冊子，以及用11,891元製作過百份橫額，亦有製作襟章燈箱等新式宣傳品。

落選屯門樂翠的何君堯則用了41,288元選舉開支，而他惟一獲得的選舉捐贈，是價值128元的8杯羅漢果茶。