【區選之後】庶民擊敗政治貴族　27歲陳梓維：非精英才能從政

「唔一定要好靚仔，但要整齊、整潔、新氣象。佢喺電台鏡頭前不擅辭令，真係搵人執一執！」一位街坊走來毫不留情對陳梓維評頭品足，他則在一旁點頭附和。 這位在街坊口中不擅辭令、外型「輸蝕」的年青人，正是當下政壇紅人。他打敗了油尖旺區議會主席、民建聯副秘書長葉傲冬，二十為多年來，民主派首度奪得佐敦南議席。當選後，他從外表、資歷、出身，都引起網上熱議，更有人譏諷：「見到佢選到，早知我都去選喇。」 「我出來選，係想打破呢個制度，唔一定係精英先能夠從政，縱使你以前成績有幾失敗都好，只要你有決心出來從政，有信心做到好，都有機會出來。」內斂的陳梓維突然主動堅定的說。 攝影：高仲明

一夜走紅 選舉後訪問不絕

區議會選舉後，陳梓維那張手寫政綱突然被網民翻出，引起港台熱議，一夜走紅。他還記得當選那刻，他的面書專頁只有個174個讚好，半個月後，他便躍升Google香港熱爆本年度話題人物頭十位。本地與國際媒體包括法新社、BBC等，爭相訪問他。現在他每天有兩三個訪問，行程爆滿，異常忙碌。「做唔到好多謝票活動，集中都係訪問多。」

訪問當天，陳梓維遲到了半小時。他解釋是從九龍塘電台接受訪問後趕來時塞車。選舉前未曾接受過訪問的平凡人，走紅後是否習慣？ 「都冇話慣唔慣嘅。」但坦言不敢相約在早上訪問，因為「真係起唔到身」。「（訪問）準備就唔洗準備……但訪問要時間，時間性要控制得好。」

網民瘋傳其手寫政綱，陳梓維坦言當時不知所謂何事，很奇怪為何一日內有如此多訪問邀約。「我係做訪問先知爆紅咗。我仲周圍問下油尖旺區素人或者當選嘅人，『其實你哋係咪都咁多訪問嫁？』」

不懂官腔 仍在適應說話談吐

陳梓維語速緩慢，訪問期間每每一句起、兩句止。例如，當他說自己主打基層形象，卻在選舉中期才知悉原來佐敦南區有不少中產時，「老一輩街坊其實閒閒地都有兩三層樓揸住……呃，但係又好似……我又廢事講啲衰嘢咁。」「因為……因為……因為……我冇理由講話……呃……班街坊唔願意洗錢，唔可以咁講嫁嘛。」

「我上次睇電台訪問佢，佢講得好差！」在佐敦美食廣場訪問時，有街坊主動搭話，苦口婆心提點陳梓維，望他改進。陳梓維說，他不會主動包裝自己，如非義工要求，他不會穿恤衫做訪問、見街坊，因為他不相信西裝骨骨才是實是實事。但對於說話談吐，他承認仍在適應中。「點解我有咁多咦咦誒誒呢……其實我諗緊點樣答，點樣答得大體啲。但係我又唔會特別刻意隱瞞啲嘢……總之你問到，我答出來九成都係。」

拍攝當日，陳梓維沒有刮清鬍鬚，雖穿上恤衫，卻又用厚高羽絨遮蓋。「我比較傾向選前衣著，如果唔需要見人嘅話。不過義工話依家落街都要咁著，真係陰功。」

憑手寫政綱意外爆紅

今屆區議會選舉建制派與非建制派勢力全面翻盤，在投票率創新高下，雖然兩者得票維持四六比，但非建制派大比數嬴得388席，而建制派只有59席。陳梓維是其中一位勝出的民主派素人，他參選佐敦南區，最終取得1,516票，以65票之差，擊敗盤踞該區11年的油尖旺區議會主席葉傲冬。

葉傲冬是民建聯副秘書長，擁有高學歷，出身政治世家。父親是首屆民選區議員、民建聯創黨成員葉國忠，伯父是港區人大代表、行政會議成員葉國謙。而陳梓維只是一個中五畢業、落區不足一年的社區幹事。

落差還見於那張讓陳梓維成名的手寫政綱，「一個西裝，一個波衫；一個有學歷，一個中五畢業；一個寫『陪伴我一起成長、一起變遷』，一個寫得好虛，重點關心831呢件事。」他解釋自己趕於提名截止前兩天才遞表參選，因不懂Photoshop等軟件，才會手寫政綱。「佢係要較啱啱好標準大細，咁我倒不如手寫啦，仲快。」至於著波衫拍證件相，他解釋：「呢個look係因為我套衫洗咗，冇衫先著呢套。」說著說著，他略帶尷尬的承認是處理較為「忟水」，「係有少少急」。而一切一切原因是他根本沒有資源，「因為得我一個人處理，所以……」他以苦笑作結。

陳梓維認為，區議員應以聆聽居民需要，服務地區為本，但偏偏葉傲冬連自己議員辦事處對出水管爆裂都不跟進。

不滿建制議員冇原則 零資源參選

陳梓維出身基層，沒有社運及政黨背景，他說自己在佐敦區沒有人認識，報名前一個義工都沒有。無人無物還堅決參選，全因葉傲冬的一句話。六月反修例運動爆發，一百萬人及二百萬人上街遊行後，陳梓維在一次同場早站上，單人匹馬走到被義工包圍的葉傲冬面前質問他，希望他認真了解街坊意見：「民意上有咁大迴響，你係咪真係要落區做諮詢？」 惟葉傲冬只回應：「叫我睇返佢政黨（民建聯）立場，等於佢嘅立場。」然後再沒有理會這位年青人。

陳梓維認為對方態度有點囂張、過火，沒有真正盡區議員的責任，「因為區議員只係一個代議士，其實真正需要係聆聽街坊訴求。因為區議員係居民發聲，唔係為政黨發聲。」於是，他就因為葉傲冬這一句，一時之氣下參選，「真係心口掛住個勇字。」

陳梓維談及義工在選舉過程中的付出時，一度感觸，眼泛淚光。「區議員又好、地區工作者又好，做嘅嘢都係一個人做，能力有限，好需要大家團結，先能夠成事。」

「今次選舉452個區，全部都有人參加，我知道義工一定會短缺，所以我唔會招義工幫手，我知道其他區仲有需要過我，所以自己一個默默去做。」最終他在鄰區候選人擺街站嗌咪協助下，收集足夠提名入閘。

入閘後，他因要上班賺生活費，一星期只有空檔擺一次街站。他甚至連由當局印發或資助的「候選人簡介」及免付郵資郵件都沒有時間處理，錯失宣傳機會，「因為我搵唔到時間搞，所以索性就……」直至有當區選民收到他的手寫政綱，有感大事不妙，主動聯絡他仗義幫忙，才漸漸組成十多人的核心選舉義工團隊，推出較為完整的文宣。有義工支持，他才決定辭職全力參選。

陳梓維表示，選舉後有同路人受他的當選激發，主動站出來加入他的團隊。「同我有類似經歷嘅，都話佢哋唔夠膽企出來，話我勇於表達自己。」

不合格的社區幹事 能否成合格的區議員？

與對手相比，他坦言自己「樣樣嘢都唔合格」。「我係街站最少，活動最少，甚至出現係最少，我都可以選到，我都覺得係神蹟來。」今年一月他以佐敦南社區幹事的名義落區，但他直言半年來，其實沒甚麼作為。「其實冇乜嫁，我都噏唔到⋯⋯」他最常到公園提供棋類予小朋友玩，藉此接觸家長與他們聊天。「最大活動已經係母親節心意卡，但係都好平常，所有社區幹事都一定會做。」在反修例風波下，他不按章出牌終搗破了這個廿年建制老巢。

素人撃敗建制第一大黨，有人說這是「大衛挑戰巨人歌利亞」。陳梓維卻在訪問反覆強調，事前未曾妄想自己會勝出：「其實真係、真係、真係，冇諗過會贏！」他連拉票也不宣傳自己，「記得去投票呀，投返俾民主派同路人呀。」甚至投票日也是抱著「唉應該未必得嫁啦，照做啦」的心態迎戰，直至有愈來愈多人投票，才想自己或許有機會。

他深知勝出全是市民視選舉為「立場之戰」，「今次選舉好明確係『黃藍是政見、黑白是良知』，有絕大部分票係立場票為主。」但亦因此他屢被評擊，對家葉傲冬在選後接受報章專訪時稱，「找個四正的便贏多點，找個公仔便贏少點吧」。陳梓維沉默一會兒說，或許其他民主派同路人出選也有機會贏，但不應在他未上任就先否定他。「你可以話我係唔合格嘅社區幹事，但我區議員都未上任。」

「我只能夠用平凡兩隻字去答。」陳梓維這樣形容過去自己27年人生。他說他只是一個普通人，每天不是上班就是上學，未曾被媒體訪問，也沒有甚麼故事值得一提。

基層出身 政策下的失敗體驗者

「過去區議員俾人印象感覺，永遠由專業人士、專業背景、專業政黨支持，而我係塑造自己係一個……雖然我咩都唔係，我係基層背景出身，但係我願意為大家付出任何一切。」

陳梓維在內地出生，四歲時來港，因為家庭關係，幼稚園、小學、中學都曾轉校，之後成績愈讀愈差，中五會考更只有零分。後來他輾轉讀過毅進、職訓局課程等，成績也是不太理想。他中學未畢業已兼職打工，十年內做過餐飲、地盤、港鐵、電梯維修學徒及便利店。因為與家人關係不好，他在22歲獨自搬出來住劏房，賺錢養活自己與家貓。空餘時間他喜歡做義工，但政治的事他從不理會，「和理非遊行都冇行過。」

他說自己過往是一頭「港豬」，至去年超強颱風山竹始喚醒「港豬」。颱風襲港過後，他到東平洲做義工，眼見島上居民最年輕已有四十歲，風災後卻沒有得到政府任何援助，深感政府地區施政失誤。「每次打完風之後，香港政府有冇關心過香港市民呢？眼見居民打完風，你都冇主動入去了解幫吓手，係咪有得更加改善呢？」如此，他決定走入社區，在居住的佐敦擔任社區幹事，以貼地方式改善民生，並計劃用十年時間，以自己步伐服務地區。只是一個政治風潮打過來，打亂了他的計劃，被迫加快面對。

未來四年的路，陳梓維希望做到「代議士」角色。「我唔想單純一場政治運動而先有咁強大投票，而係無論地區民生，任何一件事都想帶入社區討論。」

「全民議政，街坊自決」

有人認為過去他的經歷是失敗，但陳梓維僅承認自己是弱勢，而非失敗，更相信自己經歷或會是優勢。「因為香港有咁嘅政策，所以導致我嘅失敗，我唔想繼續失敗落去。我想由我……喺呢個政策成長下，我知道有咩政策需要修改，我能夠以我第一身感受話返俾政府聽。」

不論是社區幹事或區議員，他確信一個原則——他是一個「代議士」，「代表街坊喺區議會發聲，唔應該受到政黨或者自己立場影響。」尚有半個月上任，他希望任期內能夠做到「全民議政，街坊自決」，將區議會政策帶到地區討論、投票，再將結果帶回區議會。「依家民意係好強，係因為呢個運動好強大，但我唔想因為大家呢場運動先至出來投票，我想帶動到佢哋無論係下年立法會、再下屆區議會，都可以有個互動形式了解、接觸。」訪問中後段，陳梓維話漸漸說得流利，27歲的他侃侃而談對未來政治生涯的期望和目標。