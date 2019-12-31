麥嘉晉：若不處理7.21事件無人願回談判桌　監警會報告不是結束

民主思路前聯席召集人麥嘉晉出席港台節目《千禧年代》時回顧修例風波，他指元朗「7.21」白衣人無差別襲擊市民事件，是整場運動的轉捩點，令焦點由修例風波轉變成有警員濫用暴力問題，若政府不處理好事件，相信社會沒有人願意回到談判桌。 監警會最快下月底公開中期報告， 麥認為報告不是結束，社會期望報告出爐後，政府在處理有警員濫用暴力問題上會有推進空間，「會不會有獨立檢討委員會，甚至真正的獨立調查委員會？」

監警會將於未來數周向特首提交首階段報告。(資料圖片)

麥嘉晉指出，建制派一直認為如果流血衝突持續，市民會唾棄這種抗爭方式，但結果令人驚訝。「當在特別情況下，（市民）對暴力接受程度非常高，甚至覺得暴力源自政治制度問題。」

他估計，示威者想透過擾亂公眾秩序去逼使政府進一步回應，可能有一班最激進的人會覺得目前力度未夠。預計示威者要等聖誕及新年檔期後，觀察會否有大規模經濟影響發生，再作進一步打算。

警察公共關係科高級警司江永祥近日接受有線電視專訪時表示，元朗7.21事件是「一班人帶一班示威者入元朗而牽引整件事」，惟他事後又指說法不代法警方對整件事的結論。麥嘉晉指以上情況正正反映市民對警方信任度持續下跌的原因，因為警方在記者會的發言一直解釋不到7.21事件中受爭議的處理手法，「如果警一直要用這種方式，顯然大部份市民都不會滿意，只會繼續上街。」

監警會報告出爐不是終結

監警會最快明年1月底公開中期報告，麥認為監警會報告不是終結，預料社會期望報告出爐後，政府在警暴問題上會有推進空間，「會唔會可以成立獨立調查委員會」，將是明年1月需要關注的焦點。他指監警會報告的問題不在於其內容本身，而是監警會人選組成、權力調查範圍導致其公信力缺失。

麥嘉晉直指，林鄭月娥的政府班子繼續行落去幾乎不可能解決社會撕裂狀況，因其在事件一開始時回應不到市民訴求，事件發生後亦沒有政治力量處理事情。「所有嘢都有時間性，大家都會同意最佳時間已經過咗」，認為政府在風波持續半年才推出獨立檢討委員會，給市民感覺是否要再等半年才會有獨立調查委員會。