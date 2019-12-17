【監警會】明年初公布首階段報告只涵蓋大場景事實　已收千四投訴

監警會自五名國際專家「跳船」退出後，首次舉行例行會議，並公布多項涉反修例運動的投訴數字。據監警會截至12月13日資料顯示，會方接獲1404宗與反修例運動相關投訴警方的個案，當中500宗屬須匯報投訴，904宗屬須知會投訴，並以「行為不當」佔最多。 監警會主席梁定邦表示有望可在明年1月底至2月初公布首階段報告，他指報告將涵蓋6月9日至7月1日事件，惟報告主要提供大場景事實，「唔會好仔細去講」，亦未必有詳細建議。他亦說下階段會加入721元朗事件、811葵涌及太古室內發催淚彈、831太子站事件以及新屋嶺拘留中心發生事件，但未有時間表。

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據監警會截至12月13日最新數字，監警會共接收逾1.28萬份資料，包括圖片、文字檔、錄影片段及超連結等，累積超過4.5萬份，並接獲1404宗與反修例運動相關投訴警方的個案，當中500宗屬須匯報投訴，904宗屬須知會投訴。其中共747宗須匯報投訴的指控分項中，241宗涉「行為不當」、196宗涉「疏忽職守」，佔總須匯報投訴58.5%。

另外，就一般投訴方面，監警會在今年首11個月共接獲1551宗投訴，較去年同期接獲的1354宗上升14.5%。其中接獲最多的投訴類別共有729宗「疏忽職守」、568宗「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」、166宗「毆打」、16宗「恐嚇」、59宗「濫用職權」，以及12宗「揑造證據」。當中「疏忽職守」及「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」的投訴數字共有1297宗，佔總數的83.6%。

其中首11個月接獲「濫用職權」投訴為59宗，較去年同期的17宗，大幅上升247.1%，當中有56宗投訴與反修例運動相關。另外，在568宗涉「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」的投訴中，亦較去年同期增加197宗，上升53.1%，當中10宗與反修例運動有關。至於166宗涉「毆打」的投訴，較去年同期的149宗比較，上升11.4%，當中76宗涉反修例有關投訴，其他投訴項目則較去年同期錄得5.9%至36.8%的跌幅。

單日最多投訴為721元朗站無差別襲擊當日

監警會秘書長俞官興透露，在須匯報投訴中，98宗涉及傳媒記者，當中58宗來自同一個傳媒機構，另外亦30宗涉及警員身份識別。他續指，有274宗投訴涉及武力使用，共有3宗涉及水炮車，其中一宗投訴為清真寺事件。

在500宗須匯報投訴中，俞官興又透露涉及7月21日元朗無差別襲擊事件佔最多，共有54宗，主要涉及有投訴人打999熱線無人接聽、未能接通、警員接聽電話「態度唔好」、甚或有警員在投訴人通話期間「cut線」，以及報案後太遲處理事件。

其次則涉及6月12日，有27宗投訴個案，當中24宗投訴警方使用過份武力，包括催淚彈、布袋彈及橡膠子彈。6月9日亦涉23宗投訴個案，有13宗涉及傳媒投訴，包括警方用盾牌推撞記者、呼喝記者，以及用強光電筒阻礙採訪等。

首階段報告只涵蓋至七一 未必有詳細建議

就監警會審視報告，梁定邦表示有望可在明年1月底至2月初公布首階段報告，他指報告將涵蓋6月9日至7月1日事件，惟報告主要提供大場景事實，「唔會好仔細去講」，以基本事實與細節描述為主，亦未必有詳細建議。

梁定邦指出因應社會關注，報告其後加入7月21日元朗無差別襲擊事件、8月11日警方於葵涌與太古室內地方發射催淚彈事件、8月31日港鐵太子與旺角站事件，以及新屋嶺扣留中心。他表示報告有3大目標，包括報告會以事實為主，建立宏觀大場景、向警方或政府提供建議，以減少未來投訴，以及提供基本事實，為下一階段建立基礎。他透露監警會現時未有下一步行動，續言發布首階段報告後，會考慮社會反應等因素，再決定下一步行動。

梁定邦亦提到今年投訴大幅增加，期望社會及政府思考監警會功能是否需調整，又稱自己沒有特別意見，強調主要視乎政府想法與社會需求。被問到監警會現時無調查權，對監警會是否有困難時，梁定邦回應指「喺現階段冇特別困難」，警方及政府均積極提供協助。惟他亦承認有權力當然會更方便，但重申暫時無相關權力亦能完成工作。

12月17日監警會會議，主席梁定邦（左）與副主席謝偉銓（右）見記者。（梁鵬威攝）

五名國際專家早前「跳船」退出監警會，但港府堅稱他們是完成工作而離開。梁定邦今日指，現時監警會人手比較短缺，需要思考日後工作的人手調配。他續言，監警會如需要處理更多工作，國際專家小組將樂意再與監警會作討論。