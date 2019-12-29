【逃犯條例】張建宗：政府已回應民意　監警會即將提交首階段報告

反修例示威爆發至今超過半年，衝突至今未平息。政務司司長張建宗在港台節目《給香港的信》中表示，示威為香港社會和經濟帶來衝擊，香港人經歷嚴峻考驗，不過有信心香港最終會回復正常；他又指，監警會即將提交首階段報告，而政府稍後亦會成立獨立檢討委員會。

張建宗。（資料圖片/張浩維攝）

張建宗表示，過去6個多月中，暴力示威者屢次用汽油彈、鐵通等武器襲擊警務人員和警署，至今已導致逾2,600人受傷，當中包括逾500名警務人員。他指政府已經撤回修訂《逃犯條例》，回應了市民訴求，監警會即將提交首階段報告，政府稍後亦會成立獨立檢討委員會。

張建宗又提到，香港與西方的民主制度未必完全相似，但港人長時間以來都享有自由，這亦是香港成功的基礎。至於新一屆區議會將由民主派主導，他表示政府會和區議會緊密合作，並繼續與社區對話。

另外，張建宗承認，本港經濟無可避免受到中美貿易糾紛和社會動盪的雙重打擊，近期的社會狀況亦影響香港經濟和就業市場，不過香港的基本因素仍然保持穩健，國際機構對香港多個範疇仍予以高度評級。他表示，商界和港人都期望社會盡快恢復秩序，讓經濟有空間復蘇，政府有信心重建香港過往的堅韌精神。