【元旦遊行】滙豐被砸成衝突引爆點　警拘5人　汽油彈VS催淚彈

民陣今日（1日）發起元旦遊行，由維園中央草坪出發，終站為遮打道行人專用區。在下午約4時，位於灣仔軒尼詩道的滙豐銀行分行，圍封的木板被遊行人士噴漆及破壞，其後有多名便衣警察趕到，引爆今日遊行的首場較大型激烈衝突。 現場所見，有便衣警察向示威者及記者噴胡椒噴劑，並舉起防暴槍及胡椒球槍，亦有示威者被便衣警察制服並拖離。示威者則一度攞設「傘陣」對峙，期間連擲出多枚汽油彈，汽油彈在路面爆開。

灣仔滙豐銀行外爆發警民衝突，有便衣警舉槍示警。（路透社）

示威者築起傘陣，與警方在灣仔盧押道對峙。（吳倬安攝）

今日遊行初段大致平靜，僅有部分銀行遭塗鴉，惟至下午4時許，位於灣仔軒尼詩道的滙豐銀行遭破壞，櫃員機被砸毀，其後數十名防暴警及便衣警趕至，與蒙面示威者「狹路相逢」，成為全日激烈衝突的引爆點。

警方最初舉紅旗，要求示威者「停止衝擊，否則使用武力」，及後投擲手擲式催淚彈驅散示威者，期間有出動胡椒噴霧，並將已制服的示威者拖離現場，激烈衝突期間一度舉起實槍示警，現場氣氛緊張。

示威者一度築起傘陣，與警方在灣仔盧押道對峙，有蒙面示威者其後向警察方向投擲數枚汽油彈。

警方的新聞稿表示，下午4時許，有暴徒於軒尼詩道和盧押道破壞一間銀行的設施，包括玻璃門及櫃員機等。警方現正以最低所需武力驅散，並於現場拘捕5名人士，涉嫌干犯「刑事毁壞」罪。警方警告在場人士立刻停止違法行為。