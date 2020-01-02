【區議會開鑼】新同盟鍾錦麟當選西貢區會主席　通過設反修例小組

新一屆區議員昨日履新，18區區議會陸續召開首次會議，選舉正、副主席，其中西貢區今（2日）召開首次大會，在民政事務專員的主持下，新民主同盟的鍾錦麟及民主派周賢明在無人競爭下獲選正、副主席。 區議會之後以27票贊成、2票棄權，通過設立直屬大會的反修例事件工作小組，職權範圍包括「爭取政府落實五大訴求」，亦通過設立七個委員會，所有委員會不設「增選委員」，工作小組則可以邀請其他人士擔任成員。

周賢明表示，希望新一屆區議會能守護香港核心價值，幫助修補撕裂以及重建關愛的社會，他亦期望各位議員能夠緊守崗位及關注地區民生。（周賢明facebook）

方國珊化身「反對派」提規程問題

鍾錦麟當選後表示，今次區議會選舉的投票率史無前例地高，各議員背負居民的期望，希望未來區議會可以與社區有更緊密的溝通。周賢明則指，希望新一屆區議會能守護香港核心價值，幫助修補撕裂以及重建關愛的社會，同時他期望各位議員能夠緊守崗位及關注地區民生。

鍾錦麟在會議提出多項議程討論，包括委任西貢區議會秘書、成立區議會轄下委員會以及成立區議會直轄工作小組等。

走「中間路線」的方國珊提出多個問題，包括能否在會議討論反對修訂《逃犯條例》、原文及記名紀錄區議會各委員會的會議、在社交網站平台直播會議等。鍾錦麟回應指，區議會議程受規例所限，但會就討論《逃犯條例》等議案寬鬆處理，個人亦對社交網站平直播持開放態度，有關問題待下次會議處理。