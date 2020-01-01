【區議會換屆】老將離場嘆難敵反修例海嘯　新丁起步覓議辦阻力大

受反修例運動影響，民主派在區議會選舉中大獲全勝，掌控17區區議會的主導權。在大學選區當選28年的區議員陳捷貴，在反修例風暴下仍難逃一劫，以292票輸給民主派任嘉兒，他形容這次是「區議會海嘯」，「海嘯嚟嘅時間，咩人都畀佢浸死，成個中西區得一個倖免」。不過他強調自己一直盡心服務，獲不少街坊認同，即使落敗仍感心安理得。昨日是他議員生涯的最後一日，雖不捨但坦然接受，「代議政制就係咁，贏一票就係贏，輸一票就係輸。」 另一邊廂，23歲的議會新丁余浚寧甫上任已遇到重重挑戰，他的選區坑口西由多條村形成，但在鄉郊覓辦事處卻非易事。今日是新任議員的履新之日，惟余浚寧的辦事處仍未能投入服務。他直言一星期前才在寶林慧安園商場內一單位落腳，「磚仲揀緊」，預計兩星期後投入服務，而這段時間會設立流動辦事處，強調若「街坊唔想落嚟搵我，我都會親自去搵佢地同佢地接觸。」

陳捷貴形容自己多年情繫半山，不論是基建或民生工作都有所交代，地鐵西延、正街高處設雙向扶手電梯、黃昏洗街解決狗屎尿問題等，他自己都有一把力。（羅君豪攝）

「出得嚟做民主選舉都預咗，唔一定贏㗎嘛，可以係輸，今次咁樣輸相信大家都跌晒眼鏡，如果唔係《逃犯條例》風波，我諗都唔會咁輸法。」陳捷貴以292票落敗，但他指這次票數較上屆多999票，反映街坊認同他過往的民生工作。

陳捷貴分析，受修例風波影響，一班只談政治、過往在立法會選舉出現的人投票，導致自己落敗，但他強調自己無愧於心，「街坊都睇到我盡力，自己覺得交代到自己，所以都心安理得。」

陳捷貴指，受反修例運動影響，一班只談政治、過往在立法會選舉出現的人投票，導致自己最終落敗，但他強調已經盡力，「街坊都睇到我盡力，自己覺得交代到自己，所以都心安理得。」（羅君豪攝）

形容多年情繫半山 重提斬樹之事稱外界誤解

陳捷貴形容自己多年情繫半山，不論是基建或民生工作都有所交代，地鐵西延、正街高處設雙向扶手電梯、黃昏洗街解決狗屎尿問題等，他自己都有一把力。2015年般咸道四棵石牆樹遭路政署斬殺，外界指摘當日在現場的陳捷貴未有阻止工程，戲稱他為「斬樹貴」。事隔多年，陳捷貴再次提起事情，重申他在現場堅持反對斬樹，亦有向路政署人員了解能否以其他方式取替，不過最終對方以安全為由繼續拒絕，坦言外界未了解清楚誤以為他默許斬樹。

任嘉兒當選後接受訪問時曾指社區如百廢待興，陳捷貴不諱言指對方不了解社區，「就咁行個圈就話百廢待興，要做啲咩無講到，有咩做咗又唔知道」，批評對方的說法籠統，亦是不負責任的評論，「咁呢個難怪佢嘅，做咗三個月地區工作，其實只係佢嘅選舉工程。」

陳捷貴希望候任區議員能夠深入地區工作，「政治工作唔該佢交畀立法會，區議員唔做（地區工作）都唔知搵邊個做，唔通搵番我做咩。」（羅君豪攝）

冀新任區議員做好民生工作 政治工作應交予立法會

陳捷貴希望候任區議員能夠深入地區工作，「政治工作唔該佢交畀立法會，區議員唔做（地區工作）都唔知搵邊個做，唔通搵番我做咩」？被問到下屆會否再度參選，陳捷貴指雖然經驗和熱誠仍在，但一切言之尚早，離任後會多花時間陪伴太太和剛出世的孫兒。

任職28年，昨日要交還辦事處會否感不捨？「都20年啦，會嘅，都係人之常情」，不過他直言選得區議員就有心理準備，「贏咗一票就係贏，輸咗一票就係輸。」對於政府計劃派發公職予落敗區議員，陳捷貴稱，暫未有人接觸，強調要視乎有關公職是否具實際作用，「唔會強求，啱做就做。」

余浚寧在履新前一星期，以7000元於寶林慧安園找到一個單位落腳，作為他的議辦。（盧翊銘攝）

23歲的余浚寧，在區議會選舉中以一千多票擊敗對手民建聯邱浩麟，他稱參選為反對自動當選，選擇坑口西全因該區由多條村形成，政府往往只將資源放在市區，忽略郊區市民，故他希望擔任代議士協助當區居民。坑口西的居民分佈非常廣泛，包括馬游塘、將軍澳村、魷魚灣村、澳頭村等多條村，余浚寧稱選區橫跨數條公路，難以一日走勻整個選區，故他選舉時的策略，就是每日在兩條村口擺街站，盡可能覆蓋較多選民。

地理位置特殊，余浚寧可謂相當頭痛，因難以找到一個集中點方便選民，再加上政府的預算有限，難以平衡租金和請人的支出，令他在找議員辦事處時費煞思量。最終他在履新前一星期，以7000元於寶林慧安園找到一個單位落腳，作為他的議辦。

余浚寧直言，未來四年做好地區工作就是對街坊的最好回應，「佢地唔係要蛇齋餅粽嘅街坊，而係希望區內有一個見到、睇到嘅區議員去幫手。」（盧翊銘攝）

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履新日辦事處仍未裝修好 暫設流動辦事處與街坊會面

雖然今日是新任議員的履新之日，不過余浚寧仍密鑼緊鼓地籌備辦事處的裝修，「磚仲揀緊」，基本家具仍在準備當中，相信兩星期內辦事處能全程投入服務。那麼這段時間街坊如何找到他？余浚寧就指，自己會設流動辦事處，繼續在村口位置擺街站，收集街坊意見和了解民生問題，他更稱若「街坊唔想落嚟搵我，我都會親自去搵佢地同佢地接觸。」

受這次反修例運動影響，不少素人均報捷。對於這次贏對方過千票，余浚寧坦言對結果感驚訝，他認為贏的原因主要是社會氣氛和街坊支持，亦有街坊坦言是投「打氣票」，沒想到他能夠當選。這位新生代從外地讀書後回流香港，原打算從業銀行業，但受反修例運動決定落戶挑戰現任世襲候選人，最終區議員成為他首份職業。余浚寧直言，未來四年做好地區工作就是對街坊的最好回應，「佢地唔係要蛇齋餅粽嘅街坊，而係希望區內有一個見到、睇到嘅區議員去幫手。」

余浚寧表示，區議會稍後會籌備一個反修例工作小組，跟進反修例運動和警方執法問題，如邀請警方出席聽證會等。（盧翊銘攝）

區會計劃籌備工作小組 跟進反修例運動及警方執法問題

西貢區議會將在一月二日召開首次會議，余浚寧相信首項議程將會討論警暴問題。對於會否改革區議會，他希望開放區會直播，增加透明度，讓街坊更加了解議員的工作。余又透露，區議會稍後會籌備一個反修例工作小組，跟進反修例運動和警方執法問題，如邀請警方出席聽證會等。

政圈流傳近日前區議員陳偉業的區議員手冊，到底這位新丁的讀後感如何？余浚寧稱當區議員必需清廉，「亦唔可以不問世事，就咁白逗四年人工，辜負街坊對你嘅期望。」