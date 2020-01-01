【區議會換屆】履新第一擊　32元朗區議員促警赴區會交代7.21事件

警察公共關係科高級警司江永祥日前受訪時稱，元朗721白衣人襲擊市民事件是因「有人帶一班示威者入元朗」而牽引。32名新任元朗區議員在新一屆區議會換屆履新的首天（1日），以聯署信方式去函警務處處長鄧炳強，要求警方和江永祥收回有關言論，亦就言論向公眾鄭重道歉。 他們在信中提及，元朗區議會將於1月7日召開首次會議，將會通過成立「跟進7.21襲擊事件工作小組」，小組成立後，將會邀請警方代表出席會議，並要求警方必須出席會議及交代調查進度，以還被襲市民及公眾一個公道。

元朗區議會將於1月7日召開首次會議，將會通過成立「跟進7.21襲擊事件工作小組」。

區議會新一屆任期今天正式展開，民主黨鄺俊宇、黃偉賢等32名民主派元朗區議員向鄧炳強發信，他們在信中表明對江永祥日前就7.21事件的言論感到非常遺憾和強烈憤怒，強烈譴責警方及江永祥發表未審先判、片面主觀的言論試圖轉移視線和誤導公眾，他們要求警方和江永祥收回有關言論，並就有關言論向公眾鄭重道歉。

32名元朗區議員認為，7.21襲擊事件的全面紀錄不難在傳媒報道中找到，認為在傳媒拍下的片段，已足以證明警方有失職、怠職之嫌，又指發生至今已近半年，被拘捕、起訴的施襲者明顯與當晚參與襲擊市民的白衣人數目相差甚遠，調查進度亦相當緩慢。他們認為，在未調查完成前，江永祥作出有關的陳述，令人感覺到警方對7.21襲擊事件已有定論。

元朗區議會將於1月7日召開首次會議，將會通過成立「跟進7.21襲擊事件工作小組」。他們表示，小組成立後，將會邀請警方代表出席會議，並要求警方必須出席會議及交代調查進度，以還被襲市民及公眾一個公道。

林卓廷發起聯署促江道歉

在7.21事件中受傷的民主黨立法會議員林卓廷昨天（31日）發起聯署，他們在聯署聲明中批評江永祥散播謊言和扭曲事實，令人們強烈質疑警隊無意客觀徹查721事件。

聯署聲明又提及調任游乃強在事件中涉及角色衝突，指7.21當晚到場的時任元朗警區助理指揮官游乃強，最近調任新界北總區刑事總部任刑事部（行動）警司，警方早前透露7.21事件正正是由新界北刑事部負責調查，惟廉署正調查事件，認為明顯存在嚴重角色和利益衝突。

他們要求警方立刻公開收回江永祥言論及向公眾道歉、 要求警務處處長盡快向公眾澄清江永祥的言論是否代表警隊立場、要求警方將江永祥調職、要求警方撤回游乃強調任新界北總區刑事總部任刑事部（行動）警司的決定，以及客觀認真調查7.21事件，將所有疑兇及幕後主腦繩之於法。

