【區議會換屆】元朗下周二首開會　黃偉賢：動議設721工作小組

新一屆區議員昨日履新，18區區議會將在1月初召開首次會議，選出正、副主席。32名民主派元朗區議員今（2日）會見記者，其中民主黨黃偉賢獲民主派共識擔任主席，他稱本月7日元朗區將召開首次會議，選出正、副主席後，隨即開特別會議動議成立工作小組調查721事件。 黃偉賢又指，已經與議會內的12名鄉事派議員溝通協調，他們不反對動議調查721事件，相信能與鄉事派保持正面和合作的關係。不過他提及調查721會牽涉鄉事派、警方和黑社會的關係，強調會對事不對人。

32名民主派元朗區議員今(2日) 會見記者。（鄭子峰攝）

黃偉賢提及，由11月25號當選至今，該區已展開32項工作，包括約見教育界、中醫界等不同界別，同時就要求擱置17億元天橋項目等事宜發起聯署。黃偉賢又指，民主派已經有共識，由較資深議員即他本人擔任4年區議會主席，副主席首兩年則由民主陣線的麥業成擔任，後兩年再由獨立民主派王百羽出任。

對於今日有報道指，政府有意在民政事務處屬下63個分區委員會，各增設5名委員席位予落敗的建制派區議員。黃偉賢稱，今日向民政專員查詢，對方未有否認，「對於政府會否以另類區議會抗衡，可以拭目以待」，他強調樂意與政府和鄉事派溝通，期望政府採取合作態度，不要與他們對抗。

張秀賢表示，全體民主派會提出就721事件成立工作小組。（鄭子峰攝）

特別會議將討論7項議程 包括動議擱置17億天橋計劃標書

另外，在首次大會結束後，隨即會召開特別會議，討論7項議程，包括動議成立721工作小組、動議擱置審批17億元朗天橋計劃的標書等，他稱有關議程已經通知秘書處，由他們傳達予政府部門，要求他們出席會議，惟他預計警方或不會派人到場。黃強調，若警方不出席會議，會要求對方作書面回應。

張秀賢表示，全體民主派會提出就721事件成立工作小組，但形式和實際工作要視乎秘書處安排，他又指，正考慮邀請傷者、證人等出席會議發言，強調元朗居民非常關注事件，他們必定會全力以赴，調查警方是否失職以及現時的拘捕及起訴進度。

麥業成指，雖然上屆區議會通過元朗17億元天橋項目的標書，但他稱稍後會要求擱置審批元朗17億元天橋項目的標書，其後再推倒重來。另有其他區議員關注元朗的鄉郊規劃以及公營街市等問題。

打破以往慣例 麥業成：民政署自行舉辦春茗

被問到過往由民政處和區議會合辦的春茗活動時，他就指去年政府成功在區議會申請3.5萬元撥款，民政處亦負責3.5萬元。但民政專員向他表示，民政處今年將不會申請區議會撥款辦春茗活動，他估計因過往春茗活動會邀請中聯辦官員出席，民政署擔心向區議會申撥款後，區議會會拒絕邀請中聯辦官員，故今年改由民政署自行舉辦。