【政圈風聲】葉傲冬重返文匯報任助理總編輯：將負責更多報章規劃

作為建制派第一大黨的民建聯，在剛過去的區選中遭受重創，丟失近百個區會議席，多名資深及雙料議員紛紛落馬，他們的去向備受各方關注。據悉，原為油尖旺區議會主席的民建聯副秘書長葉傲冬，近日重返《文匯報》工作，主理政治及港聞。 葉傲冬接受《香港01》查詢時承認，現時在《文匯報》擔任助理總編輯，但指自己一直是《文匯報》員工，由於近日工作有所調整，日後將投放更多時間於該報上。葉傲冬在擔任區議員前，曾任職《文匯報》助理採訪主任。消息指，葉傲冬近日在內部講話中談及未來大計，當中有人表示要把文匯報打造成全港最具影響力的報紙。

民建聯副秘書長葉傲冬近日重返《文匯報》任助理總編輯，主理政治港聞。（高仲明攝）

葉傲冬昨日在個人Facebook的發帖已露出端倪，他指自己「走進熟悉的環境重新出發」，並tag了「不用擔心我」、「已訂下目標」及「謝謝關心我的朋友」。

在擔任區議員前，葉傲冬曾任《文匯報》政治版記者，專責立法會及人大政協新聞，短短五年間，已升為助理採訪主任。他在參選今屆區議員時，曾申報職業為新聞行政人員，葉傲冬說，自己一直是《文匯報》員工，並有不定期在報章撰文，但由於過去區議員的工作較忙碌，他感謝該報的體諒，讓他不用兼顧採訪工作，而日後將負責更多報章規劃工作，及協助同事進行採訪。

葉傲冬在參選區議員時，曾申報職業為新聞行政人員。

敗選過後，會否繼續在選區服務？葉傲冬說，不會放棄在佐敦南選區服務，日後仍會定期到區內辦事處服務市民，並會透過旅遊業監管局成員及西九文化區管理局董事局成員等公職，繼續服務社會。