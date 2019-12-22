【區選之後】政壇明星失根據地　葉傲冬：建制非一面倒落敗

葉傲冬年少時曾居於佐敦寶靈街，在這條街不知走過數百千回。他指向上方，「我以前就係住呢度，紅色個幢唐樓。以前呢度仲有人推車仔賣魚蛋。」此時，兩旁牌檔檔主紛紛與他打招呼，「阿冬！冬仔！」他們摟肩擁抱，交頭接耳。 「好多人睇住我大。」葉傲冬在佐敦無人不曉。他父親、葉國謙孿生弟弟葉國忠是第一屆民選區議員，紮根18年佐敦。他隨父親走上從政路，當了11年區議員，目前是油尖旺區譏會主席，也是民建聯的副秘書長。 「地頭蟲」尋求三度連任，卻在最熟悉地區敗給陌生的年青人。他歸究為時勢所致，「喺一個政治風浪上，似乎大家都唔會睇候選人嘅地區工作或者成績。」 攝影：高仲明

父子均為區議員 紮根佐敦三十年

葉傲冬出身政治世家，父親葉國忠1985年以工聯會名義參加區議會選舉，成為油麻地區議會渡船角選區（即現時的佐敦西區）第一位民選區議員。1992年，葉國忠與哥哥葉國謙合作創立民建聯，2000年起擔任油尖旺區副主席，至2003年才退下來。

爸爸在地區紮根，葉傲冬自出生便與油尖旺區結下不能割捨的關係。由於父親常因工作，沒空陪伴他們兄弟姐妹。於是葉傲冬每天放學便就到爸爸辦事處玩，在佐敦區來來回回跑，不少街坊、義工都看著他的長大。他說，雖然爸爸沒有刻意灌輸政治觀念，但不時帶他出席建制派活動，大時大節又帶他與叔伯兄弟見面，在這樣環境長大，他慢慢受薰陶，覺得父親、伯父的工作很有意義，幫到很多人。

上大學後，他確立對政治的興趣，考慮畢業後應該從政，還是當上記者。經諮詢父親、伯父意見，決定先當上記者，建立人脈與資歷。他未畢業就投考《明報》、《東方日報》及《文匯報》，最終《文匯報》聘請了他，他當上政治版記者，專責立法會及人大政協新聞，短短五年間，已升上助理採訪主任。2008年，佐敦東民建聯區議員劉志榮病逝，議席出缺需進行補選，28歲的他逐向父親自薦。「見到爸爸、伯父搵人搵咗好耐，唔知佢哋想搵咩人，就同爸爸講不如我試下喇，佢聽到都好愕然。」

葉傲冬一直居住佐敦區，直至二十歲才搬走，後來他從政，又回到佐敦區服務。這裡的人脈，由他父輩起已建立。（高仲明攝）

昔日父被罵死左仔 今區選拉票被恐嚇

回想父親的政治生涯，他很深刻有次父親在選舉拉票活動上，被街坊鬧罵「死左仔」。那時他才八、九歲，他不解，「由細到大好尊敬阿爸，點解（啲人）要鬧佢呢？唔明。到大個咗，了解多咗、接觸多咗，知道工作性質多咗，就知道點解會鬧佢。」

葉傲冬在補選勝出後，再贏得兩屆區選，盤踞佐敦區11年，更當上油尖旺區議會主席。從政路走多了，現年39歲的他明白區議員工作無可避免受議論，「始終我哋係將自己理念說服更多人支持，過程好清楚一定有持相反意見市民對我哋理念、諗法唔認同……有啲人要用比較激進手法去表達不滿或者唔認同。」

剛過去的區議會選舉正值反修例運動，政治風波下社會史無前例撕裂和對立。葉傲冬說自己無法順利進行選舉工程，他和義工均被言語恐嚇、粗言侮辱，「仲敢出來？小心啲呀！」他不敢擺街站，不敢掛橫額，也不敢派海報給商戶，只敢家訪及打電話拉票。他認為自己遭遇的情況，與爸爸相比有過之而無不及，「可以話好似，今次部分語氣、態度同內容更加粗俗啲。」

選前葉傲冬評估若取得1200票便穩勝，但最終他在近1500票下落敗，在自己與父親建立的「老巢」敗走。他多覆說自己承認落敗，「我哋要接受個選舉制度，就係選一票都係輸，所以從議席結果推論，我哋一定係輸哂，或者好差結果；但從票數上，我地都叫可以接受。」（高仲明攝）

指選舉高度政治化 旨在向政府表達不滿

受反修例風波影響，在歷史性七成投票率下，民主派在今屆區議會選舉大比數奪得388席，建制派大敗，只得59席。民建聯派出181人參選，僅取得21個議席，比上屆失去近百席，不再是區議會中第一大黨。「雙料」議員張國鈞、周浩鼎紛紛下馬，落敗的也包括葉傲冬。他取得1,451票，以65票之差，敗給民主派素人陳梓維。

事後陳梓維的手寫政綱意外爆紅，葉傲冬也收過那張圖過百次。不少網民將二人比較，指雙方不論外型、資歷、出身均相距甚遠，「陳梓維hea到手寫都打贏葉傲冬」，又有台灣網民嘲諷民主派任何人參選都能勝出，連葉傲冬接受報章訪問時也評論對手：「找個四正的便贏多點，找個公仔便贏少點吧。」今日他卻澄清言論屬誤會，為此感抱歉，「或者未必恰當喇，不過係一個比喻啫。」

他不欲再多談對手，但認為對方勝出，反映這場選舉屬高度政治化。「喺一個政治風浪上，似乎大家都唔會睇候選人嘅地區工作或者成績，特別對比一個空降對手，呢個係一個好純粹政治選擇。」這位昔日的政治版記者認為，建制派在立法會九龍西補選中連下兩城，反映本屆政府民望本來高企，但在處理逃犯條例修訂工作上手法為人詬病，才令選民不滿，希望藉選舉作出政治表態。

選舉後兩日，陳梓維手寫政綱意外爆紅中港台網絡，不少人將二人對比。葉傲冬不欲多談，「唯一多謝評價唔係太負面，自嘲又好、點都好喇。」（高仲明攝）

未有檢討個人因素 不認同建制一面倒落敗

葉傲冬將落敗歸咎於政治形勢，不過選民未必如此認為。佐敦街坊黃小姐說，葉傲冬在區內紮根多年，卻敗給一個「唔吸引」、「冇人識」的年青人，反映地區工作有缺失。「冇可能會輸俾一個財雄勢大嘅民建聯，佢（葉傲冬）人又多、錢又多、咩都多，一定本身係個區有問題先令選民離棄佢。」

同樣屬於民建聯，一樣在地區深耕多年的黨主席李慧琼及觀塘區議員柯創盛，均擊敗民主派政治明星「長毛」梁國雄及「快必」譚得志，成功連任。問到個人落敗因素，葉傲冬坦言未有深思，「唉……真係好抱歉，呢個未可以好清晰答到你，因為我仲檢討緊有咩做得唔好。」

不過，他始終不認為選舉結果反映選民對建制派的不信任，也不認同建制派是「一面倒」的落敗，因為他們仍有120萬選民支持，維持「黃金六四比」。「呢個（選舉）係簡單多票制，嬴一票都嬴，但係咪代表全部人都唔支持、唔認同我哋理念呢？」他多次強調自己承認落敗，不是「輸打贏要」，但「要檢討點解我哋多咗人支持、咁多人支持都會輸。」

「我哋做咗嘢你都唔知。」葉傲冬認為落敗其中一個原因，是民建聯按過往傳統做區經驗，一直專注民生工作，較少投放政治論述，才令市民誤解他們，未來或要加強這方面工作。「人哋唔認同又好，唔認識又好，唔清楚又好，呢個係一個問題。」

陳梓維表示，決定參選全因葉傲冬一句話。六月他曾在一次街站上要求葉傲冬就逃犯條例修訂諮詢民意，但對方僅稱民建聯立場就是他的立場，未再理會。葉傲冬未有正面回應這句話的真偽，「我真係答你唔到，一日講咁多嘢。」（高仲明攝）

勝負乃兵家常事 惟愧對老街坊

「如果我嗰時（2008年）落敗，可能會影響到我爸，可能影響到成個民建聯，令佢哋蒙羞。」葉傲冬首次參選時與陳梓維一樣是空降新人，但不同的是他擁有龐大的政治資本，他說那時參選壓力反而較現在大。

11年過去，他欲競逐第三度連任，卻以65票之差敗給素人。首嘗失敗的他坦言感失望、挫敗，但已經看輕得失。「從第一日從政、去參選，前輩已經同我講，四年去考一次試，尤其呢種咁既考試好似比賽咁，唔係贏就係輸，一定要學識去面對。」

父親葉國忠在區議會及市政局選舉上未曾落敗過，會否覺得自己不如父親的成就？葉傲冬說，父親是他待人接物的榜樣，而非從政目標，更何況黨內元老除了陳鑑林外，曾鈺成、譚耀宗、葉國謙等都輸過，「勝負係一個選舉或者一個政治人物，必需要經歷過程。」反而一眾看著他長大的左鄰右里最叫他愧疚，決定未來是否參選，都會繼續地區服務。「居民或者一啲老街坊係我輸咗之後，好幾日上來一齊抱頭痛哭，我覺得辜負咗佢哋。」

民建聯被指盲撐政府修訂逃犯條例，與民意背道而馳。葉傲冬不同意，指黨一直有收集民情，得出支持修例為相對多數，屬「是其是、非其非」。「我唔能夠否認有好多人，或者有部分市民反對，有唔同意見。但我哋做好民調，再問落去，到底佢哋反對乜？或究竟想爭取乜？好似又答唔到。」（高仲明攝）

拒公職安慰 從政人要知所進退

尚有不足半個月，他便要離開區議員崗位。對於會否考慮參與來年9月立法會選舉，及四年後區選捲土重來，葉傲冬都不置可否，「選唔選一切講得太早喇」。惟已有多項公職在身的他揚言，不相信政府會「派公職」，自己亦不需要「安慰獎」。「我都同意我黨講，如果你用呢個手法，係侮辱咗我哋啲同事。」

葉傲冬首次當選時28歲，陳梓維現年27歲，他對接捧者或其他候選人，可有何寄語？他說不在其位，不作評論。「作為一個政治人物，或者一個人，知所進退好重要。你自己唔係呢個崗位，就無謂對繼任人，或者未來會擔任呢個工作嘅人說三道四，咁唔恰當，亦唔公道。」