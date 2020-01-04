【區會開鑼】公民黨批簡介會「單向式訓話」　譚文豪：拒做佈景板

政務司司長張建宗將聯同相關局長於周五（10日）主持簡介會，政府昨日（3日）向新任區議員發出邀請函，惟32名元朗民主派區議員已率先去信張建宗表明不會出席，批評簡介會只是一場「公關騷」，政府並非有心有誠意去聽取眾多議員的意見，又呼籲各區區議員一同杯葛。 公民黨今日（4日）亦宣布拒絕出席這場「單向式訓話場合」，立法會議員譚文豪回應查詢時批評，落選建制派能獲特首林鄭月娥於禮賓府分派別逐一會晤，而勝出的泛民卻「炒大鑊飯」由張建宗一次過會見，質疑政府只是「程序上扮下野」。 張建宗今早出席活動後會見傳媒時，形容簡介會是溝通的開始，希望有多些議員出席。

公民黨今日宣布，黨內全體區議員將拒絕出席這場「單向式訓話場合」。（資料圖片）

民政事務總署昨日致函邀請議員，出席下周五由張建宗主持的簡介會，以加強政府與區議員的溝通和合作。公民黨今日宣布，黨內全體區議員將拒絕出席這場「單向式訓話場合」，並要求政府官員應邀出席各個區議會的會議，接受區議員質詢。

譚文豪回應查詢時，自言對於這場簡介會沒有期望，批評政府邀請倉促，加上安排一次過會見400多名區議員，只是「走過場」及「程序上扮下野」，試圖讓外界認為政府與區議員之間關係融洽，故公民黨拒絕做政府的「佈景板」；又呼籲政府若想真誠直接對話，應落區直接接受區議員質詢。

特首林鄭月娥上月於禮賓府，按派別逐一會晤各個建制落選區議員。（資料圖片）

批建制泛民待遇不一

特首林鄭月娥上月於禮賓府，按派別逐一會晤各個建制落選區議員，譚文豪表示不解為何於選舉中勝出的泛民議員，卻只能「炒大鑊飯」般由張建宗一次過會見。他又質疑張建宗沒有資格回應區議員的訴求，「講五大訴求你又未準備好，講警暴你又代表唔到警方」，認為與對方見面毫無意義。

民主黨黃大仙區議員莫嘉嫻昨日接受《香港01》查詢時提到，台灣大選於簡介會翌日（11日）舉行，多數泛民議員均會到台灣觀選，批評若政府有誠意與議員會面，便會做足功夫留意議員的動向。譚文豪則表示黨內亦有成員計劃到台灣觀選，坦言公民黨不可能亦不值得為了張建宗取消任何行程。

張建宗今早出席活動後會見傳媒時，解釋，解釋簡介會是對每一屆新上任區議會的慣常做法。（政府新聞處）

張建宗澄清：未決定分區會增委員席位

張建宗今早出席活動後會見傳媒時，表示將會於簡介會介紹整個區議會的運作，地區與不同政府部門的關係，以及與區議員探討未來的合作空間。張建宗解釋，這是對每一屆新上任區議會的慣常做法，形容是溝通的開始，希望有多些議員出席。

被問到有消息指政府計劃在民政事務署屬下63個分區委員會各增設5個委員席位，由當區區選落敗的建制派出任，張建宗澄清現階段暫時未有增設委員席位的決定，而現時關分區委員會的任期將於3月底完結，民政事務總署會按照例行檢視工作決定是否重新委任。