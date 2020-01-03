【區會開鑼】沙田區議會開會　程張迎、黃學禮任正副主席

新一屆18區區議會陸續開會，由泛民主導的沙田區議會今日（3日）下午開會，首先進行正副主席選舉，在無競爭下，由連續第9屆擔任區議員的民主黨程張迎出任主席，至於副主席一職則由沙田社區網絡黃學禮擔任。

數名沙田帝怡選民在區議會開會前，向民主黨程張迎遞交請願信，希望反映撞區問題，以及改善協調機制。（彭焯煒攝）

帝怡選民請願 要求有更好協調

在會議開始前，數名沙田帝怡選區的選民就區選前民主派的協調失誤，令建制派代表當選一事，向程張迎遞交請願信，程張迎回應指，自己對此有難忘的遺憾，民主黨一定會再作檢討，並會把意見轉達給民主黨林卓廷。

選民代表指，帝怡區選民無人收到林卓廷的道歉，又希望程張迎能代為反映民主動力的透明度問題，以及改善協調參選機制對政治素人的認證。

為離世示威者默哀 莫錦貴、林港坤離席

在選出正副主席後，區議員陸梓峂建議為過去半年反修例風波中所離世的示威者，默哀1分鐘，但鄉事派委任議員莫錦貴表示，在過去半年中離世的不只有示威者，亦有清潔工人，若區議會只為離世義士默哀，他將會離席。而唯一建制派區議員、民建聯林港坤亦表達同樣意見，他及後同樣離席沒有參與默哀。民政事務專員陳婉雯指，默哀是政治表態，故她沒有參與。

有議員在會議上批評，新任議員在上任前無見過陳婉雯，指她在過去數月從未現身，陳婉雯解釋，在12月底曾為新任議員舉行長約3.5小時的簡介會，並盡力解答議員問題，而議員在會上提出的跟進問題，民政事務總署正準備書面回覆。

程張迎在當選後承諾，會不偏不倚主持會議，並會與政府保持緊密聯繫溝通，未來亦會緊密監察政府施政，並謹慎運用區議會資源，使每分毫都能用得其所。

考慮不同渠道播放區議會會議 增透明度

他又說，會考慮在不同渠道實時播放區議會會議，並加強宣傳，增強區議會透明度。程張迎指，未來亦會舉辦公聽會，收集市民意見，再在區議會內代為反映爭取。

程張迎提到，近半年的社會動盪，見到警方有濫打濫捕現象，傷透市民心，在接下來的會議上，將會討論成立專責小組，跟進警方在區內的執法行動。