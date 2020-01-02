【區會開鑼】民主黨屯門黨團地震　朱順雅突退黨　傳林頌鎧同退黨

新一任區議會昨天（2日）換屆，一度被視為屯門區議會主席大熱的民主黨屯門區議員朱順雅今天（2日）在facebook宣布退黨，她在聲明中表示，雖對民主黨有深厚的情誼，但在過去多年於處事方式上，始終難以和黨友建立有效的合作，令她心存無奈，遂決定退出民主黨。 政圈有傳，民主黨屯門區議員林頌鎧亦會退黨，根據屯門區議會網頁，林頌鎧的所屬政治聯繫為空白，即未有申報任何所屬政治聯繫。

陳樹英（左二）表示，朱順雅仍為民主陣營的成員，仍會如常合作。

傳林頌鎧同退黨 林：唔諗呢啲住



1999年加入民主黨、剛展開第三屆屯門區議員任期的朱順雅宣布退黨，她在聲明中表示，多年來在地區經歷過種種不如意，偶爾也會動起退黨念頭，但也沒有採取實際行動，「不為什麼，只因我對民主黨有份不能解釋的感情。」

不過她卻說，自己雖對民主黨有深厚的情誼，惟在過去多年，處事方式上始終難以和黨友建立有效的合作，令她心存無奈，遂決定退出民主黨，「盼望彼此各奔前路後，在民主路上各自努力，繼續盡心盡力服務香港市民。」她特意感謝民主黨前主席、在屯門和新界西服務多年的何俊仁對她的照顧。她又表示願意承擔曾承諾過上繳民主黨的款項。

黨友林頌鎧對朱順雅退黨表示驚訝，直言：「唔怪得唔做區議會主席啦！」，又指他也不知朱為何退黨，他直言本身希望朱能出任區議會主席，認為她是較合適的主席人選。至於自己會否退黨，林說：「唔諗呢啲住啦！」林頌鎧日前亦曾就是否退黨接受《香港01》查詢，他當時未有正面回應，但指來來去去、聚聚散散不是特別之事。

有地區人士指，是次退黨風波與屯門區會主席的協調事宜有關。屯門民主派早前經商討後達成共識，陳樹英獲推舉擔任區會主席。不過該地區人士透露，黨內未曾就主席一職進行任何討論，引起黨內人士不滿，有指林頌鎧對此有意見。

陳樹英：不影響合作關係

民主黨中常委、屯門區議員陳樹英表示，不會評論有關傳言，又表示朱順雅雖退黨，但民主黨屯門黨團仍會如常運作，朱順雅仍為民主陣營的成員，仍會如常合作，只是以不同位置處理雙方合作關係。

朱順雅特意感謝的何俊仁對她的照顧。