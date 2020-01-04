央視評論：「黃色經濟圈」是搞經濟港獨　以經濟術語包裝暴力衝擊

繼《人民日報》日前批評「黃色經濟圈」是大開歷史倒車，注定是個笑話後，央視今（4日）亦發表評論文章，指有人提出「黃色經濟圈」，將政治戰場轉向民生、經濟兩大範疇，意欲搞經濟「港獨」，批評是意圖以經濟術語包裝暴力衝擊。

央視發表評論文章，指有人提出「黃色經濟圈」，意欲搞經濟「港獨」，批評是意圖以經濟術語包裝暴力衝擊。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

文章表示，反中亂港分子幾個月前發起了「顏色經濟戰」，9月初，有IT業者先後於安卓（Android）及蘋果（iOS）系統推出一款名為「WhatsGap」的軟件，軟件按照不同商戶的政治取向，將所有店鋪分成藍、黃兩類，以此改變用戶的消費習慣，促使「黃店」得到更多人的支持。住宿方面，有人呼籲旅行時不訂中資酒店，店鋪交易可使用美元，取消中資銀行戶口等。

文章認為，亂港分子不僅大搞街頭硬暴力，同時早就發起了「顏色經濟戰」的軟衝擊，暴力衝擊持續半年多，加劇了社會分裂，各界止暴制亂呼聲愈來愈高，法院判罰也開始「剛起來」，這讓亂港分子急得跳腳。文章認為，在此背景之下，亂港分子意識到，硬暴力愈來愈沒有市場，於是開始力推「黃色經濟圈」，試圖走軟衝擊路線。

文章認為，所謂「黃色經濟圈」不是經濟學上真正意義的「經濟圈」理論，而是用「經濟術語」包裝的暴力衝擊。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

文章指，現時香港一些人推的所謂「黃色經濟圈」，不是經濟學上真正意義的「經濟圈」理論，而是用「經濟術語」包裝的暴力衝擊。文章引述半個月前，商務及經濟發展局局長邱騰華指出，香港過去不論順境或逆境，都奉行自由經濟，商戶應以質素吸引顧客，而非政治立場。以某種顏色或某些特定的先決條件，來決定到哪裡吃東西、購物、生活，並非香港所信奉的一套。部分網民的「攬炒論」並非健康的心態，此舉只會影響香港經濟，對非技術性職位及剛畢業人士的影響更大。

文章強調，「建立黃色經濟圈，擺明就是要搞經濟港獨，根本就不可能，香港有700萬常住市民和大量流動人口，單靠本土資源是養活不了自己的。香港與毗鄰的內地地區在水、電、氣供應等民生領域早已深度一體化。香港80%的淡水、25%的用電、100%的天然氣都來自內地。」

文章認為，搞「黃色經濟圈」，把香港封閉起來，再進行割裂，亂港分子明知不可行，卻仍要提出如此荒謬的主張。文章稱：「這說明什麼？就是止暴制亂呼聲愈來愈強，亂港分子只能選擇自欺欺人。」