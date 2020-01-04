【區會開鑼】不滿政府偏袒落選建制　逾250泛民議員杯葛簡介會

新一屆區議會於1月1日開鑼，在本屆區選中大勝的民主派，手握17個區議會的主導權。惟特首林鄭月娥上月於禮賓府，率先分派別逐一會晤落選建制，有消息指是為了進行安撫工作及為落選建制安排公職。時隔數周，民政事務總署昨日（3日）致函各新任議員，邀請出席下周五（10日）由政務司司長張建宗主持的簡介會。 一眾泛民議員拒絕收貨，有議員不滿政府厚此薄彼，當選議員只獲職級較低的張建宗一次過接見，批評簡介會是表面工夫，表明不會出席，並呼籲各區區議員一同杯葛。截至晚上10時半為止，民主黨、公民黨、新民主同盟等共8個區的全體民主派區議員，及4個政黨已表明拒絕出席政府簡介會，涉及議席逾250個，佔全數452個議席超過一半。

特首林鄭月娥上月於禮賓府分派別逐一會晤落選建制，有與會者透露政府有意為落選建制安排公職。（資料圖片）

特首林鄭月娥上月於禮賓府分派別逐一會晤落選建制，有與會者透露政府有意為落選建制安排公職，而近日亦有報道指政府計劃在分區委員會增設委員席位，由落敗的建制派出任。當選議員則於昨日收到民政事務總署的邀請函，指張建宗下周五將聯同相關局長主持簡介會，希望能加強政府與區議員的溝通和合作。

惟一眾泛民議員拒絕收貨，元朗民主派昨晚率先致函張建宗，表明決定不會出席簡介會，質疑於同一時間約見全港18區共400多位區議員會面，並非有誠意聽取眾多議員的意見，只是一場「公關show」。新民主同盟亦於facebook撰文，言簡意賅的用一句回應：「落選見林鄭，當選見張建宗，收Ｘ啦！」，以示對政府欠缺誠意的不滿。

一眾泛民議員拒絕收貨，表明決定不會出席簡介會。（新民主同盟facebook截圖）

公民黨今日亦宣布拒絕出席這場「單向式訓話場合」，該黨立法會議員譚文豪批評政府邀請倉促，只是「程序上扮吓嘢」，試圖讓外界認為政府與泛民區議員之間關係融洽。又質疑張建宗沒有資格回應區議員的訴求，相較於落選建制能與職級較高的林鄭逐一會晤，政府對泛民明顯地誠意欠奉。

同樣表示拒絕與張建宗會面的民主黨批評，政府只派張建宗會見新當選議員，林鄭卻親自接見落選議員，做法非常荒謬，該黨屯門區議員盧俊宇指全港有452個區議員，政府卻只安排了長約兩小時的會面，斥責政府「為做而做」。

至目前為止，共8個區的全體民主派區議員及4個政黨表明拒絕出席政府簡介會，涉及議席逾250個。

已表明拒絕出席簡介會之區議員／政黨：（排名不分先後） 元朗區全體民主派區議員 黃大仙區全體民主派區議員 屯門區全體民主派區議員 中西區全體民主派區議員 油尖旺區全體民主派區議員 葵青區全體民主派區議員 荃灣區全體民主派區議員 大埔區全體民主派區議員 民主黨 公民黨 新民主同盟 民協 區政聯盟

有建制區議員不出席交流會

大部分建制派區議員則未有表態，民建聯立法會、區議會雙料議員柯創盛回覆查詢時指，當日需出席立法會內務委員會，故不會出席交流會。民建聯觀塘區議員顏汶羽亦指，當日另有會議在身。同為民建聯的屯門區議員賴嘉汶回覆查詢時指，暫時未知當日的工作安排，若有空會出席交流會。